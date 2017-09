El Ejido acoge hoy el certamen 'Miss Curvys Almería' con siete candidatas Imagen de una de las aspirantes. / IDEAL El Bar Puentezuelas será escenario del evento con el que se busca apoyar las tallas grandes y que arranca a las 18 horas para elegir a Miss Fotogenia y a la ganadora provincial ELIZABETH DE LA CRUZ EL EJIDO Domingo, 17 septiembre 2017, 10:44

Con el firme objetivo de demostrar que moda y belleza no tienen por qué ser sinónimos de una talla específica, 'Miss Curvys Almería' consolida el apoyo a las tallas grandes en la provincia, con un esperado certamen con el único requisito de tener a partir de una talla 42. Un evento que tendrá lugar hoy a las 18 horas desde el Bar Puentezuelas de El Ejido, ubicado en la calle Lobero 48, del que resultará la ganadora del certamen 'Miss Curvys Almería', al mismo tiempo que se entregará la banda a Miss Fotogenia, cuya ganadora es a su vez la candidata que cuenta con más votos en la foto presentada para su candidatura, desde la página de Facebook de 'Miss Curvys Almería', apuntan desde la organización.

De este modo, la ganadora del certamen que se celebra hoy en El Ejido representará a la provincia en la final que se celebrará en Granada en apenas unos meses. Para sus organizadores, «es un nuevo impulso y apoyo hacia el sector de las tallas grandes demostrando que cualquier mujer puede ser guapa independientemente de la talla que tenga».

Y es que como aclaran, «por suerte la mentalidad está cambiando y hasta las grandes marcas de ropa ya tienen muy en cuenta nuestro sector entre sus patrones. Desde aquí animamos a todo el mundo a que sigan nuestra página para estar enterados de las novedades».

Las protagonistas

Chelo Pons recogerá la banda de Miss Fotogenia tras hacerse con la mayoría de votos (1.393). / IDEAL

La elección de la ganadora será realizada por un jurado independiente compuesto por varias personas relacionadas con el mundo de la moda, pasarela, imagen y los medios de comunicación, quienes deberán valorar cuál de las siete candidatas se convertirá en vencedora. Así, Chelo Pons, Agus Lozano, Janet Valdivia, Valentina Botero, Melani Conesa, Melanie González y Gemma Galván, procedentes de diferentes puntos de la provincia, deberán desfilar esta tarde para conseguir hacerse con el título.

De las dos aspirantes ejidenses, Janet Valdivia, de 25 años de edad, trasladó a este periódico su ilusión por participar por primera vez en este certamen, con el que a su juicio «se puede cambiar el chip, esa creencia que se tenía con respecto que a una persona con una talla 44, 46 o 48 por ejemplo, no podía quedarle igual de bien la ropa, eso afortunadamente está cambiando».

En su caso, como reconoce, «siempre me ha gustado el espectáculo, desde pequeña me llamaba mucho la atención el mundo de la moda, las pasarelas, los focos, la música, y la verdad es que hace algunos años ni siquiera me hubiera planteado la posibilidad de desfilar, pero ahora me gusta mucho, y aunque por ahora es más una afición que un trabajo, me gustaría que algún día se pudiera convertir en un empleo», relata.

Por su parte, desde la organización agradecen todos los apoyos recibidos por parte de asociaciones, instituciones y patrocinadores «ya que sin ellos todo esto sería mucho más difícil de conseguir». Al mismo tiempo se celebrará un showroom en el mismo espacio, donde se podrán encontrar algunas de las tiendas colaboradoras en el evento.

En cualquier caso, la filosofía del certamen lo que pretende es ensalzar la belleza y la elegancia de la mujer, mucho más allá de la talla que use, y teniendo como base y principal premisa que saber desfilar o lucir un vestuario no es cuestión de peso. Además, el concepto 'curvy' cada más está más de moda en el sector, y si en épocas pasadas el modelo de belleza era la talla 0, la industria de la moda vuelve cada vez más hacia las modelos XL. De hecho, la talla media de la mujer española supera la 40-42.