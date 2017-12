El ejidense Rodrigo Molero se convierte en subcampeón del mundo de cálculo mental Rodrigo Molero, con su premio, recogido en el día de ayer en Malasia. / IDEAL Con apenas 8 años, ha conseguido realizar 140 operaciones correctas en tan sólo 8 minutos en su primera participación en esta competición INMACULADA ACIÉN EL EJIDO Martes, 12 diciembre 2017, 00:26

El jovencísimo ejidense Rodrigo Molero Durán consiguió el pasado domingo proclamarse subcampeón del mundo de cálculo mental en la prueba llevada a cabo en Genting Highland Center en Kuala Lumpur (Malasia) y entre 3.500 niños. Con sólo 8 años consiguió resolver 140 operaciones de manera correcta en 8 minutos de tiempo, superando así su anterior récord que se situaba en 120. Un impresionante resultado que le aupó hasta la segunda plaza de este certamen mundial, al que se presentaba por primera vez.

Sumas y restas combinadas de 3 a 9 cifras y complejas multiplicaciones, que Rodrigo Molero resolvió con la rapidez mental que le caracterizan y que ha llevado a España a esa gran posición en su categoría. En total eran cinco los representantes españoles que optaban a conseguir uno de los cinco premios que se otorgaban, pero de los españoles, Molero fue el único en situarse en ese podio.

«Rodrigo está contento pero asegura que no va a parar hasta que consiga ser primero», destacó Rocío Durán, madre del pequeño, durante la tarde de ayer, después de que su hijo recogiera su trofeo en el acto de entrega que tuvo lugar ayer mismo y aún desde Malasia.

Sorpresa y emoción

En esta línea, Durán explicó que no esperaban que Rodrigo consiguiera este increíble reto y este premio. «Nosotros queríamos que viviera la experiencia pero nos encontramos con esta grata sorpresa. En la madrugada del domingo al lunes nos mandaron un mensaje diciéndonos que Rodrigo había sido uno de los ganadores, pero no nos dijeron la posición. Ya no pudimos dormir en toda la noche de la emoción», señaló una emocionada madre.

En este sentido, desde la organización únicamente se comunicó a los participantes si eran ganadores o no, sin decir posiciones para evitar que los que no ganaron se pudieran sentir mal con sus posiciones. «Cuando lo vimos con la copa en la mano se me saltaron las lágrimas», afirmó Rocío Durán, quien añadió que Rodrigo ya salió de la prueba diciendo que era el primero, «incluso esta mañana (por ayer) pensaba que era el primero y me decía que si pensábamos que iba a ser primero ya vería que lo conseguiría».

Destaca sobre todo, la tranquilidad de este estudiante de Primaria durante todo el fin de semana e incluso durante la prueba y su gran ambición, ya que la próxima edición no se la perderá. Ansía la victoria y seguro que la conseguirá porque las victorias son de quienes las persiguen, las pelean, perseveran y no se rinden.