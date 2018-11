Detenidos dos hombres en El Ejido tras una sucesión de denuncias falsas para librar a otro con droga Edificio que alberga los juzgados de El Ejido. / IDEAL Dos de los arrestados quisieron ocultar con sus denuncias la acción del detenido por un delito contra la salud pública A. MALDONADO Almería Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:05

A finales del pasado mes de octubre, agentes de la Guardia Civil de Almería llevan a cabo la detención de J. S. C. F., de 29 años, con domicilio en El Ejido, como presunto autor de un delito contra la salud pública, de J. S. C. L., de 58 años, vecino de la localidad de Matagorda – El Ejido, y de J. A. C. C., de 35 años, con domicilio en El Ejido como presuntos autores de un delito de simulación de delito.

Esta nueva investigación está enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, con el objeto de prevenir y esclarecer los hechos delictivos en el ámbito agrícola y ganadero.

Dentro de los cometidos de seguridad ciudadana realizados, la Guardia Civil lleva a cabo servicios dirigidos a la prevención de delitos en el ámbito agrícola y ganadero, durante los cuales los agentes que prestan el servicio mantienen una conversación con un agricultor de la zona de Matagorda.

Tras esta conversación, los agentes observan un vehículo ocupado por dos personas, cuyo conductor al percatarse de la presencia de la Guardia Civil en la zona, realiza varias maniobras raras, si bien los agentes reconocen al conductor claramente que es un conocido por tener antecedentes contra el patrimonio.

Los agentes de la Guardia Civil inician la marcha detrás del vehículo con la intención de identificar a los ocupantes así como la carga que pudiera llevar, instante en el que el conductor aumenta la velocidad pero frena pocos metros después para que descienda el copiloto, que sale corriendo, para volver a acelerar rápidamente e intentar evadir la actuación de los agentes.

Los guardias deciden seguir el vehículo, el cual consigue llegar hasta una explanada sin salida, donde rápidamente el conductor desciende del vehículo y coge una bolsa grande del maletero, emprendiendo la huída a pie hacia la Barriada de El Pozo de la Tía Manolica, donde en el momento de sacar la bolsa de la furgoneta la misma se rompe y derrama gran cantidad de cogollos de marihuana a la vista de los agentes.

Para poder escapar de los agentes, esta persona corre descalzo y deja caer la bolsa al suelo, que es recuperada por los agentes de la guardia Civil junto con el vehículo, dejando la detención de esta persona, ya que lo tenían identificado.

Durante la espera de los agentes para el depósito del vehículo, se persona en dependencias oficiales de la Guardia Civil un familiar del conductor, que presenta denuncia por un supuesto robo de su vehículo, que dejó estacionado con las llaves puestas, vehículo que coincide con el intervenido por los agentes.

Posteriormente se presenta en las mismas dependencias un varón que dice ser el autor del robo de la furgoneta así como el conductor implicado en la huída con los agentes de la Guardia Civil escasos instantes antes.

Estas dos denuncias sorprenden a los agentes, ya que el autor de los hechos estaba identificado plenamente, por lo que tras las pesquisas realizadas los agentes de la Guardia Civil, confirman la falsedad de ambas denuncias, por lo que esclarecen dos delitos de simulación de delito donde intencionadamente los denunciantes intentaban evitar la detención del autor real de los hechos, llevando a cabo las detenciones de J. S. C. L. y J. A. C. C., presuntos autores de un delito de simulación de delito.

Posteriormente, tras localizar a J. S. C. F. la Guardia Civil lo detiene como presunto autor de un delito contra la salud pública, persona que huyó de la actuación de los agentes.

Como resultado de la investigación, los agentes intervienen tres bolsas con una cantidad de 9,630 kgs de cogollos de marihuana, y las investigaciones siguen abiertas para la identificación de la cuarta persona que se encontraba en el interior de la furgoneta en el momento de la huída.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de El Ejido.