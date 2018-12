Cuenta cuentos, juegos infantiles y magia se dan cita en la plaza Antonio Mira Este enclave de la ciudad se suma este año como espacio de actividades al programa de Navidad del Consistorio INMACULADA ACIÉN El Ejido Jueves, 27 diciembre 2018, 12:22

La Plaza Antonio Mira del El Ejido se convirtió en la mañana de ayer en escenario de la Fiesta Navideña Infantil que la concejalía de Participación Ciudadana organizó para los vecinos más pequeños de la localidad, con el objetivo de que pudieran jugar y disfrutar de una forma diferente en estos días de vacaciones.

Un escenario nuevo que se suma de esta manera a los espacios diseñados por el Ayuntamiento para celebrar las actividades navideñas y donde Participación Ciudadana decidió llevar sus propuestas, ya que el Centro Asociativo Municipal donde el año pasado se celebraron juegos y talleres, está en obra.

Así, a partir de las once y media de la mañana y hasta bien pasada la una de la tarde, los pequeños participaron de un animado cuenta cuentos, con guiñol incluido, donde los miembros de Alejú Servicios Culturales pusieron en escena las aventuras de divertidos animalitos, con la historia Salvemos el Bosque. Posteriormente, los pequeños pudieron participar en diversos juegos infantiles, todas ellas han fomentado aspectos cruciales como las relaciones sociales, hacer nuevos amigos o aprender jugando.

Por otra parte, el broche final a la mañana la puso el Mago Pablo, que dejó con la boca abierta a más de un pequeño con sus divertidos trucos de magia

De esta manera, la diversión se apoderó de este espacio público, donde no faltó tampoco una cita con el arte, ya que a esta Fiesta de Navidad acudió, también, el artista local Nauni para demostrar su habilidad con los spray al elaborar en directo un photocall de Navidad para que los asistentes pudieran tomar su foto de recuerdo.

No obstante, la plaza Antonio Mira no fue la única que se llenó ayer de actividades, ya que por la tarde, los más pequeños pudieron continuar disfrutando no solo de las atracciones de Little Park en la Plaza Mayor, sino también de talleres de manualidades, dibujo y creatividad, además de teatro de guiñol.

Para hoy está previsto un taller de manualidades y dibujo, desde las 12 horas, y un cuenta cuentos de Navidad a las 18 horas.