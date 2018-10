Cinco centros educativos de El Ejido aún carecen de salida de emergencias La pista deportiva del colegio San Agustín entraña riesgo de lesiones para los alumnos de este centro que además no cuenta con gimnasio INMACULADA ACIÉN El Ejido Martes, 9 octubre 2018, 19:34

El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Agustín es un ejemplo de la situación de precariedad en cuanto a instalaciones e infraestructuras en la que se encuentran muchos centros educativos del municipio ejidense.

El alcalde de El Ejido,Francisco Góngora, que visitó ayer el centro, afirmó que «no puede haber niños de primera y niños de segunda en función del centro educativo que les toque o al que puedan ir». Y es que este colegio, junto a los colegios Santa María del Águila, Jesús de Perceval y Gloria Fuertes, aún carecen de salida de emergencias, mientras que tampoco se han eliminado las barreras arquitectónicas.

Así lo puso de relieve el alcalde, quien volvió a solicitar ese Plan de Choque de infraestructuras y servicios educativos en el municipio a la Junta de Andalucía.

En relación a la situación del colegio San Agustín, Góngora también se refirió al mal estado en el que se encuentra la pista deportiva y apuntó incluso que es peligroso para los alumnos practicar deporte en esas instalaciones, al tiempo que recordó que la delegada este pasado verano se comprometió con carácter urgente a acometer el arreglo de estas pistas. «Después de esa reunión, ahora parece que ya no es prioritario», indicó el alcalde, quien también puso de relieve que el CEIP San Agustín carece de gimnasio, por lo que cuando las inclemencias del tiempo son adversas, los niños no pueden practicar deporte.

«Son decenas de niños los que se caen cada año con heridas y cortes, torceduras y esguinces en la pista. Para nosotros es una prioridad urgente. Pero como padre no solo me preocupa esto, sino que casi me preocupa más no tener salida de emergencias en ninguno de los edificios», afirmó el presidente de la Junta Local de San Agustín, Francisco Pérez.

Por otra parte, Góngora afirmó que este colegio también «necesita techado entre los dos centros de Infantil y Primaria, equipamientos en el patio de recreo de Infantil, retirar la uralita y un salón de actos y un gimnasio que tampoco tiene, si bien espacio hay para ambas cosas».

Precisamente sobre el tema del gimnasio, el alcalde insistió en que es necesario su construcción en hasta diez centros educativos del municipio, que carecen de estas instalaciones, como son los colegios Andalucía, Artero Pérez, Jesús de Perceval, Punta Entinas, San Agustín, Santa María del Águila, Solymar, Teresa de Jesús, Tierno Galván y Ciavieja.

En materia deportiva, Góngora también incidió en la necesidad de renovar los pavimentos de hasta once centros educativos, por las malas condiciones en que se encuentran.

El servicio de comedor también fue objeto de análisis por parte del alcalde que lo calificó de insuficiente, al tiempo que solicitó la construcción de un comedor en el colegio José Salazar y en Ciavieja.

Proposición No de Ley para exigir a la Junta un cronoprograma

El grupo parlamentario del PP presentará en el parlamento andaluz una Proposición No de Ley exigiendo a la Junta un cronoprograma de actuación con partidas presupuestarias concretas y centros educativos concretos a los que se destinarán, como indicó ayer durante la visita al CEIP San Agustín, la parlamentaria popular Rosalía Espinosa.

En esta línea, el alcalde de ElEjido, Francisco Góngora, hizo hincapié en que «hay aulas saturadas que en ratio superan los 25 y 30 alumnos por clase. Tenemos 41 aulas prefabricadas en nuestro municipio, que es el municipio de Almería con más aulas prefabricadas, ya que se quitan algunas pero se instalan otras y además eso conlleva la eliminación de espacios comunes, como hemos visto recientemente en el colegio público de Almerimar».

Precisamente al núcleo de Almerimar señaló el máximo responsable municipal para recordar que no se sabe aún la fecha en que arrancarán las obras del nuevo colegio. Góngora también insistió en la necesidad de construir un instituto en este núcleo, así como un nuevo colegio en Las Norias y uno en Ejido Sur, «donde los terrenos ya están cedidos».

Asimismo, el alcalde subrayó la necesidad de una ampliación en los institutos La Paz y Murgi, la rehabilitación del centro de La Paz como nuevo colegio de dos líneas, completar obras en los colegios San Ignacio de Loyola y Punta Sabinar, y una reforma integral del colegio Solymar de Matagorda. «Llevan tiempo diciendo que hay previstos 600.000 euros para el arreglo de ese centro, que a todas luces serán insuficientes».

Por otra parte, Góngora calificó de inaplazables otras necesidades como mediadores culturales y aulas TEA, ya que como indicó «no se puede estar jugando con personas que tienen algún tipo de necesidad para su desarrollo educativo».