El cambio en los precios públicos de la piscina enfrenta a Gobierno local y oposición El pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de El Ejido arrancó a las diez de la mañana y contó con un total de 22 puntos que se dilataron hasta las dos de la tarde. / E. Con la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de PSOE, UPyD e IU debido a las subidas de varias cuotas, la concejala de Deportes apela a una bajada general del 22% ELIZABETH DE LA CRUZ El Ejido Martes, 26 septiembre 2017, 00:17

Primer pleno ordinario de la nueva temporada en El Ejido, y de nuevo no estuvo exento de polémica. A las diez de la mañana arrancó la sesión con 22 puntos previstos en el orden del día, y uno de los primeros debates llegó en el número 8, relativo a la modificación de la ordenanza número 32 reguladora de los precios públicos de la piscina municipal.

Y es que mientras la concejala de Deportes ejidense, María José Martín, defendió que «sólo se experimentará una subida en los cursos de natación, aunque seguirán siendo precios que están muy por debajo de la media nacional», y cuya subida achacó «al incremento que han sufrido los costes de mantenimiento», la oposición no compartió para nada esta visión. En el caso del grupo socialista, el concejal, Juan Godoy, manifestó que «hay un 30% más de subida en algunos casos para los no abonados, y no nos vale que los precios sean más bajos que la media nacional, siguen siendo demasiado altos para un servicio público».

De igual modo, para el portavoz de IU, Juan Antonio López, «esta modificación no hace más que demostrar que estábamos en lo cierto, y ahora no sabemos si podemos sancionar a la empresa anterior por no haber cumplido con la ordenanza». En la misma línea, el portavoz de UPyD, Desiderio Enciso, recalcó que el Gobierno local «ha pensado en hacer un gimnasio municipal, en vez de una piscina municipal, porque las obras no se centran en la piscina, ni en reducir sus gastos, sino que pasan a ser un complemento pequeño del gimnasio».

En cualquier caso, y mientras el alcalde ejidense, Francisco Góngora, quiso destacar a su vez la fuerte inversión realizada por la empresa Ego Sport Center para afrontar estas obras, que cuentan con un presupuesto de 3 millones de euros; la concejala de Deportes quiso hacer hincapié en que, salvando los incrementos puntuales en determinadas cuotas y tarifas, se produce una bajada del «22% en la mayoría de las matrículas».

Martín concretó que «los abonos bajan todos con diferentes porcentajes, oscilando entre el 4% en el caso del semestral individual, a un 45% en el caso del familiar». Eso sí, como reconoció la concejala, «las entradas puntuales suben en torno a un 12%, pero este hecho lleva aparejado la no limitación de franjas de acceso a la instalación y el poder participar en las actividades dirigidas en la zona de agua». De igual modo, Martín aclaró que el alquiler de la calle de agua es muy inferior al de otras piscinas, donde los precios van de 26,30 euros a 49,70 euros; mientras que en el caso de El Ejido se establece en 13,64 euros.

Apertura para Reyes

De otro lado, durante el debate Góngora avanzó que el compromiso de la empresa es finalizar las obras para «después de Reyes», es decir, para enero de 2018.

En otro orden de cosas, la sesión celebrada ayer en El Ejido aprobó por mayoría la cuenta general de 2016. Como manifestó el portavoz municipal y edil de Hacienda, José Francisco Rivera, «las cuentas de las empresas públicas están saneadas y se han aprobado con beneficio las de DUE y de la Residencia». Como concluyó, «la cuenta de este año se cierra en 204 millones y se ha reducido la deuda del Ayuntamiento de El Ejido en 61 millones de euros».