El Ayuntamiento adjudica a Clece el servicio de ayuda a domicilio El Pleno aprobó ayer por mayoría este punto con los votos en contra de PSOEe IU, que abogaron por un servicio público gestionado y prestado por el propio Consistorio INMACULADA ACIÉN El Ejido Sábado, 15 diciembre 2018, 19:29

El Ayuntamiento de El Ejido acogió ayer un Pleno Extraordinario en el que se aprobaron un total de nueve puntos y se retiró el relativo a la autorización a Lirola Ingeniería y Obras, concesionario de la gestión de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, para hipotecar la concesión de estos servicios por un importe de casi dos millones de euros.

Un punto que se retiró del orden del día por falta de unos informes técnicos necesarios, si bien la portavoz de UPyD, Eva Liria, afirmó que su retirada fue fruto del escrito remitido en la mañana de ayer al Pleno poniendo en duda la legalidad jurídica de hipotecar un servicio y no una concesión de obra. «Nos alegramos de que se haya sometido a votación la retirada de este punto del orden del día, tal como mi grupo municipal ha solicitado, y que toda la corporación municipal haya secundado de manera unánime nuestra petición», afirmó Liria.

Por otra parte, el Pleno de ayer aprobó por mayoría, pero con los votos en contra de PSOEe IU la concesión del servicio de ayuda a domicilio a la empresa Clece.

«Entendemos que la prestación de un servicio tan sensible como este, que ayuda a personas dependientes, no debe ser tratado como un contrato más de servicios», manifestó la concejala socialista Ángeles Carvajal, al tiempo que defendió que este servicio se debería llevar a cabo bajo gestión pública y directa. Carvajal aseguró no entender el motivo por el que el equipo de gobierno no apostó por sacar esta licitación de servicio a través del llamado Contrato Administrativo Especial, dando paso a la figura del Concierto Social contemplada en la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía y que según la socialista hubiera permitido «la posibilidad de crear empleo de calidad para nuestros vecinos y revertiría en nuestro municipio», dando prioridad en su concesión a entidades de iniciativa social, sin ánimo de lucro, de economía social, cooperativas y pequeñas y medianas empresas, al tiempo que también criticó que Clece «paga mal a sus trabajadoras, no cobran ni la mitad de los 13 euros que paga la Junta a la empresa por usuario y hora».

Por su parte, Juan Antonio López Escobar, portavoz del grupo municipal de IU, explicó el voto negativo de su grupo a esta concesión por la apuesta de IUpor un proyecto de servicio público y gestionado desde el Ayuntamiento como «única garantía de poder ofrecer unas condiciones laborales dignas a las trabajadoras y un servicio más ético a las personas dependientes de nuestro municipio».

López Escobar denunció y calificó de «vergüenza» que se vean «por las calles a trabajadoras, y lo digo bien porque en su gran mayoría son mujeres, acompañando a ancianos con el escudo del municipio en su uniforme y que haya meses que no lleguen a cobrar ni 300 euros».

El portavoz del equipo de gobierno, José Francisco Rivera, destacó el índice de satisfacción que tienen los usuarios del servicio a ayuda a domicilio de Clece, «y que supera el 90%, con lo cual no lo estarán haciendo tan mal». Sobre el dinero que cobran los trabajadores, Rivera apuntó que «este servicio funciona a razón de las horas que prescribe la Junta y que hay que dar a cada uno de los usuarios y la empresa, que yo sepa, está cumpliendo estrictamente con el convenio colectivo nacional que hay para dependencia».

Asimismo, Rivera aprovechó para denunciar el hecho de que la Junta de Andalucía lleve «11 años con el precio de 13 euros hora», sin actualizarlo, lo que subrayó complica la prestación del servicio.

Yacimiento de Ciavieja

Por otra parte y como último punto del orden del día, el Pleno del Ayuntamiento de El Ejido dio luz verde al inicio de expropiación forzosa de los bienes necesarios para poner en marcha el proyecto con el que se pretende impulsar el Yacimiento Arqueológico Ciavieja de cara a convertirlo en un atractivo turístico más que incremente el flujo de visitantes durante todo el año, a la vez que protegerlo y conservarlo para que sea también objeto de estudio y de divulgación entre generaciones futuras.

El alcalde, Francisco Góngora, afirmó que con la aprobación de este punto «se da un gran paso para la recuperación y activación del patrimonio cultural que contribuirá al desarrollo económico y social».

A la puesta en valor de este relevante espacio histórico, se destinará más de medio millón de euros que procederá en un 80% de los fondos EDUSI, mientras que el 20% restante será presupuesto municipal.

Parcela para un nuevo colegio en Ejido Sur

Todos los grupos municipales dieron ayer su apoyo al dictamen comisión sobre puesta a disposición de la Junta de Andalucía de unos terrenos municipales para la construcción de un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria en Ejido Sur, durante la celebración de un Pleno Extraordinario. El nuevo centro sería de dos líneas y la parcela destinada a este equipamiento docente cuenta con cerca de 8.800 metros cuadrados, consolidado por ejecución del planteamiento, que linda con la calle Castala.

Este suelo se suma al que el Ayuntamiento ya ha cedido para la construcción de un nuevo colegio en Almerimar que será de tipología C2 y un total de 450 plazas escolares.