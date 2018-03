El PP aprueba en solitario la subida del agua Momento del Pleno en el que los grupos de la posición votaron en contra de la subida del agua. / I. A. El Pleno celebrado ayer en El Ejido también sirvió para dar cuenta del escrito de UPyD notificando el cese de afiliación de Desiderio Enciso que pasa a concejal no adscrito INMACULADA ACIÉN El Ejido Jueves, 8 marzo 2018, 08:27

El tema central que ocupó en el día de ayer la mayor parte del Pleno ordinario que se celebró en el Ayuntamiento de El Ejido fue el agua. Un punto que no se encontraba en el orden del día pero que entró como urgente y que fue aprobado con los votos en solitario del grupo municipal del PP, ya que la oposición en bloque votó en contra.

Son ya varios días los que se lleva hablando de la subida del recibo del agua a los vecinos del municipio en una cantidad cercana al 30 por ciento y que se suma a la que hace apenas un año se llevó a cabo de más del 10 por ciento.

En esta línea, tanto PSOE, como IU y Ciudadanos intentaron en primer lugar, sin éxito, que el equipo de gobierno retirara este punto de urgencia para poder estudiar con mayor detenimiento el tema, debatirlo en comisión informativa y posteriormente volver a llevarlo a Pleno, y posteriormente decidieron votar en contra.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, José Francisco Rivera, explicó que esta subida obedece a la obligación de incrementar el consumo de agua desalada para abastecimiento urbano, lo que supone trasladar los costes de la desalación al recibo del usuario. 2.249.000 euros de costes que proceden, por una parte, de la aplicación de una tasa establecida por la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense (JCUPA) a los ayuntamientos por la extracción de agua del acuífero y como compensación a los regantes que a partir de ahora realizarán un mayor consumo de agua desalada, ya que harán uso de los volúmenes sobrantes y aprovecharán al cien por cien la capacidad de la planta. Por otro lado, otra parte corresponde al coste de desalación del agua que se consumirá en 2018 y a la amortización de la planta de desalación.

En este sentido, los socialistas votaron en contra pese a que como explicó su concejal José Miguel Alarcón «sabemos que el agua va a ser más cara porque los acuíferos hay que cuidarlos ya que está sobre explotados y recuperarlos entre todos». No obstante, Alarcón criticó que se suba el precio del agua cuando una parte de ese agua se pierde desde la planta al grifo del usuario por el estado de las infraestructuras. «Según los últimos datos son desorbitados los litros que se pierden. Estamos pagando agua depurada que no se depura».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU, Juan Antonio López Escobar, defendió el no de su grupo al tiempo que defendió la aplicación de la progresividad en el pago de impuestos, de acuerdo a los recursos de cada familia. Asimismo, López Escobar recriminó la gestión del equipo de gobierno y el hecho de que para la aprobación de esta subida de agua no se cuente «con los documentos adecuados, independientes, debidamente fiscalizados y auditados que den fe de los costes de explotación», al tiempo que exigió una auditoría de Aguas de El Ejido «antes de aprobar ninguna subida».

Cayetano Andreu, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, coincidió con PSOEe IU en que «es inadmisible la precipitación. La precipitación es la norma de trabajar porque estamos acostumbrados a contratos que se prorrogan forzosamente, las obras que tampoco se han hecho, y esperamos que con todos estos incumplimientos de la empresa concesionaria de pie a quitarnos esta garrapata de encima», en alusión a la empresa suministradora de agua, al tiempo que aseguró no entender que «no haya alternativas, capacidad de negociación del Ayuntamiento».

De esta manera, el debate pasó a incluir la situación existente en el municipio con la empresa concesionaria del servicio de agua. Todos los grupos de la oposición reclamaron al gobierno local poner fin al contrato. Un tema sobre el que el alcalde aseguró que darán «los pasos que tengamos que dar pero siempre en base al asesoramiento jurídico».

Si el agua fue el último punto del Pleno, después de no aceptar el PP la urgencia de la moción presentada por IUde apoyo a la huelga feminista de hoy Día Internacional de la Mujer, el segundo punto, tras la aprobación del acta de la sesión anterior, fue la dación de cuentas del escrito del Consejo de Dirección de UPyD, notificando el cese de afiliación del concejal Desiderio Enciso, ausente ayer en el Pleno, que pasa de esta manera a ser concejal no adscrito. De esta manera, UPyD se queda ahora sin representación municipal.

No obstante, el portavoz local de esta formación, Matías Campillo, sí estuvo presente ayer en el Pleno, y desde su partido instaron a los ejidenses a echarse a la calle para oponerse a una gestión municipal que «está llevando a El Ejido a convertirse en uno de los municipios con los impuestos más altos de España».

Día Internacional de la Mujer

Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer, el Pleno aprobó ayer por mayoría, con el único voto en contra de IU, una propuesta del grupo municipal popular para asumir el compromiso por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como una propuesta del grupo socialista sobre este mismo asunto.

Por su parte, la moción de apoyo a la huelga feminista de hoy que llevó a Pleno IU no llegó a debatirse, tras no aprobarse la urgencia de su presentación por el voto en contra del grupo municipal popular, con la abstención de Ciudadanos. No obstante, la concejala de IU Ángeles Guarda aprovechó el turno de ruegos para leer un manifiesto del 8 de marzo.

Pista bici

El Pleno aprobó ayer por unanimidad la propuesta de realización de una pista-bici, segregada del tráfico motorizado jde la carretera AL-3300, en el borde del espacio natural de Punta Entinas-Sabinal, en los términos municipales de Roquetas de Mar y el El Ejido, concretamente entre la urbanización Playa Serena-Las Marinas de Roquetas de Mar y el final de la vía en las proximidades del Cuartel del Príncipe Alfonso en El Ejido.

Esta actuación, dentro del Programa Regional de Espacios Públicos, supondrá el acondicionamiento de cinco kilómetros de pista. Un itinerario que forma parte de la red de espacios libres de carácter supramunicipal.

La pista-bici pondrá, por tanto, en valor el espacio protegido de Punta Entinas y sus riquezas territoriales, ambientales y culturales.

Para su ejecución el Ayuntamiento suscribirá un convenio de colaboración específico con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para fijar las condiciones de participación de los diferentes organismos implicados y definir el contenido de las actuaciones previstas llevar a cabo.

Asimismo, el Pleno también aprobó por unanimidad la aceptación de la delegación de competencias por parte de la Junta de Andalucía de la gestión de la Escuela Infantil de Balerma.