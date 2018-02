Alumnos del IES Santo Domingo se acercan al cáncer desde la prevención Alumnos de Cuarto de ESO del IES Santo Domingo formaron palabras con las letras del abecedario. / I. A. Estudiantes de Cuarto de ESO de este centro educativo aprovecharon la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer para lanzar mensajes de ánimo a los enfermos INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 2 febrero 2018, 18:19

Lucha y coraje son dos de las palabras que los alumnos de Cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Instituto de Educación Secundaria (IES) de Santo Domingo formaron esta mañana en una actividad original de apoyo a las personas que padecen cáncer y como preámbulo a la celebración el domingo 4 de febrero del Día Mundial Contra el Cáncer.

Una actividad incluida dentro de la campaña que impulsaron durante esta semana de manera conjunta el Ayuntamiento de El Ejido y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a través de su delegación ejidense, en los centros educativos y en la Red Municipal de Bibliotecas.

Así, la jornada comenzó en el IES Santo Domingo con una charla en la participaron cerca de 200 alumnos y que ofreció la psicóloga y experta en esta materia Margarita Martínez.

En este sentido, Martínez ofreció información sobre la enfermedad, explicando cuáles son los factores de riesgo más habituales y de qué forma se puede prevenir, incidiendo sobre todo en aspectos como los buenos hábitos en alimentación y actividad física, así como la huida del consumo de alcohol y tabaco.

Asimismo, Martínez abordó el Código Europeo contra el Cáncer y habló de todas las cosas que los menores pueden realizar para prevenir esta enfermedad «puesto que 7 de cada 10 cánceres se pueden prevenir», hizo hincapié la ponente.

Al mismo tiempo, Martínez recordó que «hay entre un 5% y un 10% genético que no se puede controlar pero tenemos de un 90% a un 95% de posibilidades de cambiar nuestro estilo de vida para no desarrollar un cáncer y eso tienen que saberlo desde ya puesto que están en edad de empezar a fumar o beber, hábitos que no reportan ningún beneficio, por lo que es importante que tengan la información».

Una charla en la que los menores se mostraron muy participativos contestando a las preguntas de la conferenciante.

En esta línea, el acto contó con la asistencia de miembros de AECC ElEjido, a cuya cabeza estuvo su presidenta Ángela Carande, y de representantes del gobierno local. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que acudió junto a las concejalas de Participación Ciudadana, María José Martín, y la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, destacó durante su intervención que «la adolescencia es una etapa clave en la prevención de numerosas patologías, entre ellas ésta. Por ello, resulta de vital importancia incorporar a nuestro ritmo diario comportamientos más sanos, especialmente desde edades tempranas».

Por otra parte, el máximo responsable municipal también se refirió a «la falta de percepción del riesgo asociado, la curiosidad hacia ciertas conductas, aún sabiendo que pueden ser nocivas, y la publicidad y fácil acceso a productos como el tabaco o el alcohol son causas que explican la aparición de conductas de riesgo entre los adolescentes».

De igual modo, Góngora aprovechó para ensalzar la importante labor que realiza la Asamblea Local de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, ayudando a muchas personas que sufren o han sufrido esta enfermedad, prestándoles su apoyo y comprensión. Esta asociación estará presente el próximo lunes en el Hospital de Poniente para llevar la información y la sensibilización a todos los usuarios del hospital.

Por otra parte, tras la charla, algunos de los alumnos del centro se enfundaron una camiseta blanca sobre las que se podían ver las letras del abecedario para formar distintas palabras con las que mostrar el apoyo a los enfermos de cáncer o relacionadas de alguna manera con esta enfermedad como fue el caso de las palabras ‘Luchas’, ‘Coraje’ o ‘Libertad’.

A través de esta iniciativa se ha simbolizado toda la sociedad, integrada por letras totalmente diferentes pero que, al agruparse, establecen los vínculos y fortalezas para saber afrontarla.