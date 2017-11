Almería Gourmet, orquesta de aromas, esencias y sentidos Por primera vez, la zona de gastrobares de Almería Gourmet se ubica en el hall del Teatro Auditorio de El Ejido, y está abierta al público desde el mediodía. / E. GRANJA El mayor evento gastronómico de la provincia, que organiza IDEAL, presenta un 'ambientazo' de lleno absoluto en su primer día y congrega a centenares de personas en su nueva zona de gastrobares y degustaciones, con talleres, catas, ponencias y cocina en vivo con los más prestigiosos chefs ELIZABETH DE LA CRUZ El Ejido Sábado, 11 noviembre 2017, 00:23

Cuando se cuentan con los mejores ingredientes para aunar sentidos y la mayor excelencia gastronómica, no es de extrañar que una apuesta como la que realizó IDEAL hace tres años en la provincia, de la mano de Almería Gourmet, haya conseguido consolidarse desde la cuna que le vio nacer, El Ejido, donde ayer se dieron cita centenares de personas para no perderse ni una sola de las propuestas con las que se pretende sorprender en esta tercera edición. Si bien las primeras ponencias y show cooking arrancaron pasadas las once de la mañana, la zona de gastrobares abrió sus puertas al mediodía, por primera vez también desde el hall del Auditorio, y de la mano de José Álvarez (El Ejido), Terraza Carmona (Vera), Ikari (Almerimar) y Tony García (Almería), quienes ofrecen tapas muy novedosas y más gourmets que nunca, por unos precios muy económicos que oscilan entre los 1,5 y 3 euros para las tapas, y los 6 euros para las raciones.

Así, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández; así como la concejala de Comercio y Promoción de la Ciudad de Almería, Carolina Lafita; los ediles ejidenses de Agricultura, Cultura y Urbanismo, Manuel Gómez, Julia Ibáñez y Alberto González, respectivamente, fueron los encargados de inaugurar la zona gastro, por la que realizaron diversas paradas para degustar las primeras tapas y raciones gourmets ideadas para la ocasión. Por ejemplo, desde Ikari se presentó como una de las novedades de este año su pollo yakiniku, mientras que los gurullos veratenses con jibia y habitas de Terraza Carmona hicieron las delicias de los asistentes.

Sin embargo, esta no es la única parada obligada durante todo el fin de semana en Almería Gourmet. Desde Jamones Nicolás, a las conservas y mermeladas de Rufino 1949, y el toque dulce que aporta Regamam Helados y Dulces conforman el resto de propuestas de la zona gastro de Almería Gourmet. Además, los mejores aceites y tomate raf también tienen cabida en este espacio novedoso que por primera vez se ubica en el hall del Auditorio. En cuanto a la sobremesa, la zona de copas se encuentra este año a la entrada del Teatro Auditorio de El Ejido, y de la mano de Eritaña, permitió continuar la fiesta hasta bien entrada la tarde.

A partir de las ocho de la tarde, la zona de gastrobares volvió a abrir sus stands para ofrecer a los nuevos visitantes, en este caso de la noche, nuevas tapas y raciones, mientras los diferentes talleres y catas previstas se sucedieron a lo largo de toda la jornada.

Por si todo esto fuera poco, otra de las novedades más laureadas de esta edición es que el acceso al recinto es gratuito, por lo que cualquier persona puede acceder a los talleres y show cooking sin tener que abonar ni un sólo euro. Eso sí, las catas cuentan con un coste de 10 euros y los menús Estrella Michelin cuestan 60 euros, y se pueden reservar a través de Oferplan. En cualquier caso, la zona gastro supone el recurso ideal para quienes quieran degustar las tapas más exquisitas, aderezadas con las mejores hortalizas de la provincia, a un módico precio que contrarresta con el viaje hacia los sentidos que permiten descubrir.

En cuanto a la bebida, una barra instalada en la zona gastro permitió a los presentes saciar su sed. De igual modo, un puesto móvil o Food Truck de Punta Este ofreció el mismo refrigerio a quienes quisieron hacer un alto en el camino y pararse a pie de calle frente al Auditorio ejidense. Con todo, y como siempre a la vanguardia gastronómica, el chef anfitrión, José Álvarez, de Restaurante La Costa con una Estrella Michelin, propone desde su propio espacio nuevos territorios que explorar, con una decoración informal y desenfadada que, a buen seguro, sorprenderá a autóctonos y visitantes.

Durante la jornada de hoy y mañana domingo será posible disfrutar de un nuevo concepto bien definido y asentado como el que supone esta tercera edición de Almería Gourmet. Para los más incrédulos, no hay mejor forma de comprobarlo que acudir a la importante cita que IDEAL propone con mimo y cariño desde El Ejido para toda la provincia.