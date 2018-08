El alcalde de El Ejido pide un nuevo centro de salud para el municipio El Partido Popular en Almería califica el Poniente almeriense como «la hermanita pobre de la sanidad andaluza» y pide inversiones ya INMACULADA ACIÉN El Ejido Miércoles, 15 agosto 2018, 09:53

. La portavoz del Partido Popular de Almería en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo criticó en el día de ayer ante el Hospital de Poniente las deficiencias del sistema sanitario andaluza con respecto a la comarca del Poniente y pidió a la Junta de Andalucía que cumpla con las «reivindicaciones históricas» del Hospital de Poniente para que deje de ser la «hermanita pobre de la sanidad en Andalucía».

Junto a Crespo estuvo en el día de ayer el alcalde de ElEjido, Francisco Góngora, quién hizo una referencia a la situación que vive la Atención Primaria en el municipio ejidense y que calificó de desbordada principalmente en el principal núcleo de El Ejido. «Ya hace mucho tiempo que se viene hablando de la necesidad de un nuevo centro de salud. El centro de salud de Ejido Norte y también el de Ejido Sur están prácticamente desbordados y el de Ejido Norte con Urgencias está colapsado, la cola los fines de semana sale por la puerta», afirmó el máximo responsable municipal quien aseguró que no se puede estar «bajo mínimos en un tema como la asistencia sanitaria pública, que tiene que ser de calidad y que hoy en día contamos con grandísimos profesionales, pero con carencia de medios e instalaciones».

Por ello, Góngora pidió que «se atienda la realidad poblacional que tiene esta comarca», que actualmente cuenta con más de 300.000 habitantes cuando el Hospital de Poniente se concibió para la atención a unas 150.000 personas, y exigió «que se den respuestas desde Almería y Sevilla y se aumenten las inversiones».

En esta línea, entre las carencias que una vez más volvió a poner de manifiesto el alcalde de El Ejido no faltaron la necesidad de ampliar las Urgencias «que están colapsadas y desbordadas», así como de duplicar las dependencias, no solo habitaciones y camas, sino también otras. De esta manera, Góngora apuntó a la falta de profesionales sanitarios, como más pediatras, más médicos de urgencias o más cardiólogos.

Hospital de especialidades

Asimismo, Góngora volvió a insistir en que el Hospital de Poniente debería haberse convertido ya en un hospital de especialidades. «Difícilmente se puede encontrar en la geografía andaluza un hospital comarcal como este, con estas particularidades y que atienda a este volumen de población».

El alcalde ejidense exigió la implantación de especialidades como Neurología, «que es una especialidad para una población de 300.000 habitantes que tenía que estar más que implantada, porque son pacientes que no admiten demoras en el tratamiento, o por ejemplo Reumatología, Endocrinología, y otras tantas que se tienen que implantar».

Plan Verano

Por otra parte, la portavoz popular hizo alusión al Plan Verano de la Junta de Andalucía en materia de salud, al que calificó de «opaco» y sobre el que señaló que podía haber sido una oportunidad para reducir las listas de espera y un año más se ha convertido en un problema. En este sentido. Crespo afirmó que según los datos oficiales en el Hospital de Poniente había 62 personas esperando una intervención quirúrgica en junio del año pasado y 59 para una primera consulta diagnóstica, y este año aún no se han publicado las listas de espera.

Sobre la opacidad del Plan Verano la popular también indicó que de los 18000 contratos en Andalucía anunciados por la Junta para sustituir a los profesionales, «hemos preguntado en el Parlamento dónde son esos contratos, con qué duración y a qué profesionales y no responden».

Ampliación de instalaciones

Otro de los temas largamente demandados es la ampliación de instalaciones de Hospital de Poniente Sobre este tema, Crespo señaló que si el Hospital no se amplía es porque la Junta solo ha gastado el 56% de lo presupuestado para infraestructuras sanitarias en los dos últimos años. «Tienen un colchón importante que pueden utilizar para infraestructuras de este tipo». Igualmente, pidió que gasten los 100 millones de euros para personal sanitario que tienen en modificaciones presupuestarias.

El PP apunta a fuga de profesionales

La parlamentaria andaluza del Partido Popular Carmen Crespo apuntó que desde su partido están detectando una fuga de profesionales sanitarios del Hospital de Poniente. «Esa fuga se debe a que hay contratos de 20 días, se debe a que no se han sustituido los profesionales, que se han cerrado camas, el 50% de los quirófanos, que este verano además del colapso de todo el año, no se ha hecho un esfuerzo especial, para las personas que lo requieren».

En esta línea Crespo indicó que no conocen los datos exactos sobre el número de profesionales que se están marchando pero que han solicitado los datos a la Consejería de Salud, al tiempo que explicó que fue cuando preguntaron a la Consejera por el Hospital de la Inmaculada de Huércal Overa y por la provincia de Almería, cuando se percataron con los datos recibidos de que en el Hospital de Poniente se estaba produciendo la marcha de profesionales «por los contratos precarios».

Sin noticias de la apertura del Hospital de Día para Oncología

Uno de los temas sobre los que centró su atención el alcalde de ElEjido, Francisco Góngora, en materia de sanidad en el día de ayer fue el hecho de que el Hospital de Día para pacientes oncológicos aún no esté plenamente abierto, además de en los recursos con los que van a contar estas nuevas instalaciones.

De esta manera, el máximo responsable municipal recordó que «ya tendría que estar en funcionamiento el Hospital de Día Oncológico y nos preocupa que haya colectivos que tienen ya información de cómo va a quedar esa sala y no están conformes, porque entienden que no se va a prestar desde el punto de vista del profesional ni del usuario un servicio adecuado», al tiempo que hizo hincapié en que la mitad de los cánceres en la provincia se producen en el Poniente.

Sobre este asunto, la parlamentaria almeriense Carmen Crespo incidió en que fue la propia presidenta del Gobierno andaluza, Susana Díaz, la que «dijo que a finales de 2017 se iba a poner en marcha el Hospital de Día de Oncología. Ya estamos a mitad de 2018, caminamos hacia el final y lo que sabemos es que hay una habitación, que no es muy grande, que no está abierta todavía y por lo que nos dicen los enfermos oncológicos, los sillones que tienen no son los adecuados para el tratamiento, sino que parece ser que puede ser un material que ya tenían».

Es por ello que Crespo anunció que ayer mismo registraron una pregunta en el Parlamento andaluz para profundizar sobre este tema y sobre otros asuntos del Hospital de Poniente. «Queremos un verdadero Hospital de Día Oncológico por el bien de los enfermos de oncología y por no saturar a Torrecárdenas».