Una actuación de Aguas de El Ejido corta el suministro en siete viviendas de Pampanico Los técnicos de la empresa Aguas de ElEjido realizaron el corte de las acometidas de varias casas. / I. A. Los vecinos, que sacaron a los niños del colegio y que presionaron con dejar de llevarlos hasta que la situación se regularizase, verán hoy restablecido el servicio INMACULADA ACIÉN El Ejido Jueves, 22 febrero 2018, 12:00

Eran alrededor de las nueve y media de la mañana cuando se inició una actuación en el barrio de Pampanico por parte de técnicos de la empresa Aguas de ElEjido, con el apoyo de miembros de la Policía Local, que dejaba sin agua a siete viviendas.

En este sentido, el corte del suministro se produjo en algunas viviendas que estaban haciendo uso del servicio de manera irregular. Una intervención que generó un gran revuelo entre los vecinos, ya que se enfrentaban a una situación complicada para poder regularizar su situación y volver a disponer de este servicio.

En este sentido, Antonio Gómez, presidente de la Asociación Gitana de El Ejido, hizo hincapié en que «lo único que pedimos es que se devuelva la conexión de agua y que se den facilidades para que las familias puedan regularizar la situación, fraccionando la deuda que tienen acumulada. Son padres de familia que viven de la chatarra o de un puesto en el mercadillo, que no tienen posibles para pagar grandes cantidades».

Asimismo, Gómez destacó que «hay que pagar, pero nos den facilidades porque lo que van a generar es un problema de insalubridad. Si no podemos lavar a los niños cómo los vamos a mandar al colegio». Así, la primera medida de presión que ejercieron los vecinos, apoyados por la asociación, fue la de sacar a los menores del centro educativo y anunciar que no los volverían a llevar hasta que el servicio no se normalizase.

Posteriormente, alrededor de las doce y media de la mañana, el presidente de la Asociación Gitana de El Ejido y un grupo de vecinos se dirigieron al Consistorio donde durante alrededor de dos horas mantuvieron una reunión con los responsables de la empresa Aguas de El Ejido. Un encuentro durante el que «se mostró voluntad por parte de la empresa de dar facilidades en el pago de la deuda acumulada para que las familias afectadas puedan regularizar su situación y por parte del colectivo gitano también se mostraron dispuestos a pagar lo que se consuma», señaló Gómez, quien explicó que «el compromiso es el de estudiar cada caso de manera individual y que mañana (por hoy) se restablecerá el servicio que se había interrumpido».

De esta manera, la reunión finalizó con lo que Antonio calificó de «un acuerdo satisfactorio para las dos partes y los menores volverán hoy con normalidad al colegio.

Asimismo, Gómez apuntó que desde la asociación se trabajará ahora para que los vecinos vayan regularizando su situación con Aguas de El Ejido de manera escalonada durante las próximas semanas.