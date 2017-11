La victoria se escapa en tiempo extra

La fe final del once de Nafti tuvo rédito y limó un par de puntos a un CD El Ejido que vio como caía en barrena tras la expulsión de Lolo González en el tercio final de la noche.

2 Mérida AD Felipe Ramos; Iván Pérez, Paco Aguza, Javi Chino; Julio de Dios, Kiu (Hugo Díaz, m. 76), Santi Villa, Javi Gómez, (Esnáider, m. 25) y Jokin Esparza (Mustaphá, m. 56). 2 CD El Ejido Gianfranco; Emilio Cubo (David, m. 65), Álvaro, Arregi, Javi Hernández, Lolo González; Javilillo (Carralero, m. 89), Rodri, (Gabri, m. 82), Alfonso, Echu y Manu. Goles 1-0, m. 12: Javi Gómez. 1-1, m. 38: Lolo González. 1-2, m. 65: Echu. 2-2, m. 91: Hugo Díaz. Árbitro Escudero Marín, perteneciente al comité castellano-manchego. Por el Mérida vieron amarillas Esparza (m. 18), Villa (m. 61) y Hugo Díaz (91´). Expulsó por doble amarilla Julio de Dios (m. 19 y 63). Por el Ejido amonestó a Emilio Cubo (m. 33) y Álvaro (m. 74). Expulsado por doble amarilla Lolo González (m. 46 y m. 79). Incidencias Partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Campeonato de Liga de Segunda División B, en su grupo IV, celebrado en el Estadio Romano ante 2.800 espectadores.

Nada más ponerse la bola en juego, emergió un cuadro pecholata con la voz alzada ante un CD El Ejido con el retorno de Emilio Cubo en la zaga como principal noticia. Los peones blanquinegros tocaron y soltaron con celeridad el cuero y pronto firmaron las primeras alteraciones del pulso del cuadro rojillo en sendos saques desde la esquina. Un simple gesto de lo que estaban condimentando en sus fogones.

Todo en contra

El Mérida cogía la bola en su parcela, metía la sexta marcha Iván Pérez, se dormían los zagueros rojos y Javi Gómez taladraba el 1-0 (min. 12). Tuvo que bajar el tono físico y cardíaco el cuadro emeritense y ello se tradujo en una estirada de líneas, confianza de los de González y en consecuencia, la primera de sus noticias ante un hasta la fecha dormido en su cueva Felipe Ramos. Javi Hernández en un saque de falta contra la zaga local y sin respiro Rodri, obligaban al lucimiento personal de Ramos (m. 23). El relax local trajo consigo otra noticia de la tropa de la tierra de los invernaderos. Echu disparaba rasa y floja la bola y el duelo seguía su curso y llegaba la triste lesión del autor del gol Gómez (m. 25).

Chino condujo un remate cerca de las estrellas y el Ejido seguía ganando enteros en sus acciones, tocando con pulcritud la bola y cosiendo y midiendo cada pase. Lo que no se logró en jugada dinámica se cocinó a fuego lento y estático. Un córner por la izquierda botado por Rodri se paseaba por delante de las narices de todos arquero incluido y en el segundo palo, libre de marca, sellaba su remate sin remedio Lolo González (min. 38). Y siendo ecuánimes en el juicio de la narración, poco digno de reseña de ahí al tiempo de irse al refresco y viandas. Todo pendiente de la segunda entrega.

Reanudación plomiza

Un buen servicio desde la parte izquierda a diez metros del área lo astillaba en el corazón del área minúscula Echu para llevar el delirio -temporal- a los del Poniente almeriense, cuando se cumplía el minuto 65. Entraba David por Emilio Cubo en el lateral y vinieron los mejores minutos rojos hasta el agobio y corazón final de los leones extremeños.

Javilillo remataba forzado al cielo ante la sombra de Chino, cuando se cumplía el m. 72 y cuatro después el auténtico Lucifer blanquinegro, Javi Díaz. Su magia y elixir en las botas desprendió las almas romanas y se vivieron diez largos minutos finales de locura donde pudo pasar de todo, la verdad.

Si como reza el refrán, la fe mueve montañas, la cordillera se movió a favor de un once, el Mérida, que no cejó en su empeño hasta coronar la cima de la remontada. Kike Pina se internaba hasta las últimas estribaciones de la montaña roja y Hugo Díaz colocaba la bandera del gol en tiempo de prolongación ante un CD El Ejido que perdió un punto, pero no la imagen, ante un histórico del balompié nacional.

El próximo domingo, los celestes se las verán en casa frente al Córdoba B, que se encuentra dos puntos por debajo de los jugadores ejidenses y que en el partido de este pasado fin de semana cayó derrotado frente al Recreativo de Huelva (0-1).