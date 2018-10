CD El Ejido Tres puntos para apuntalar el 'camino' Carralero, atacante celeste, vivirá hoy un partido muy especial ante su exequipo paisano. / CD EL EJIDO El CD El Ejido, casi en cuadro por las bajas, deberá ganar al San Fernando CD, que lleva cinco envites seguidos sin perder, para tomar 'alivio' en la tabla Alfonso y Molo entran en la 'plaga' de los jugadores celestes lesionados, que ya se elevan a seis, con la mayoría de ellos bajas para varias jornadas JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 21 octubre 2018, 01:03

Nada menos que seis bajas por lesiones tiene el CD El Ejido para recibir al San Fernando CD, en el segundo partido seguido de local, al que llega con la necesidad de lograr los tres puntos para dar un 'salto' en la tabla clasificatoria. Sin embargo, una derrota podría llevarle a la zona de peligro. Como rival comparece un equipo que está en buena racha, ya que lleva cinco jornadas consecutivas sin perder.

Los abonados del CD El Ejido tienen la oportunidad de exponer sus opiniones en torno al nuevo escudo del club, que será decidido por los abonados. Hay cuatro propuestas de diseño que se están votando desde el pasado lunes en la web del CD El Ejido y hoy, en Santo Domingo y en la web, hasta las 24.00 horas pueden emitir su voto.

Casi en 'cuadro'

No disminuye la mala racha en cuanto a bajas por lesión en el CD El Ejido, sino que aumentan. No en vano, entran en la lista de lesionados el extremo Alfonso y los defensas Molo y Fermín, que se unen en el 'dique seco' a Velasco, Dani Hernández y Álvaro González.

En el caso de Alfonso, sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y será baja durante cuatro semanas. Por su parte, Molo también sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y su proceso de recuperación se estima en tres semanas. El defensa Fermín padece una micro-rotura en el abductor de la pierna derecha que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante las próximas dos semanas. Por otra parte, Velasco, Álvaro González y Dani Hernández evolucionan de sus respectivas lesiones, si bien en el caso de Velasco el tiempo de baja aún será de varios meses en base a la evolución del edema óseo que padece.

Con ese 'aluvión' de bajas, Alberto González deberá recurrir a algún jugador más del equipo filial, además de Alberto y Marcelo, para completar la convocatoria.

Espera un rival muy intenso

Alberto González, entrenador del CD El Ejido, confía en que no se notarán las ausencias. «Es cierto que hay muchas bajas, pero también es cierto que esta temporada tenemos una plantilla más compensada que en las anteriores. Estoy totalmente convencido de que los que jueguen van a competir bien». Sobre el equipo 'cañaílla' dijo que apretará mucho. «Es un equipo que, a mí personalmente, me gusta mucho lo que propone, muy intenso, que va siempre con velocidad hacia adelante, que incomoda y aprieta».

Advirtió de que se encontrarán con dificultades. «Nos va a plantear problemas distintos a lo de otros equipos. Desde el primer minuto hasta el último hay que intentar competirlo, con ese nivel de intensidad al que nos van a obligar. Como mínimo, habrá que igualarle en intensidad e intentar llevar el partido donde nos interesa». El puesto en la tabla que ocupa el CD El Ejido a estas alturas no es lo que más dijo preocuparle. «La clasificación es una mentira todavía. Ahora mismo lo que más nos preocupa es que vayamos encontrando cuanto antes el estilo de juego, la competitividad y la constancia que queremos».

Ganar o al menos no perder

Por su parte, José Pérez Herrera, entrenador del conjunto azulino, declaró que no cree que visitan al CD El Ejido en un momento idóneo tras la derrota de la pasada jornada y de las seis bajas en los celestes. «Un equipo que parece que está mal puede resultar más peligroso. No podemos confiarnos porque no va a ser menos difícil».

Sobre el conjunto celeste también argumentó que «hace dos semanas ganó en campo del Ibiza, tiene un proyecto ambicioso y una plantilla de gran calidad». En lo único que piensan -dijo el técnico- es en volver a casa sin perder en Santo Domingo «No miramos más allá de este partido. Hay que competir en El Ejido, intentar ganar, pero sobre todo no perder la buena dinámica que estamos llevando».

Apuesta de continuidad

El San Fernando CD tiene la baja de Pedro León, que sigue lesionado y las dudas de Buba y Antonio Oca. La trayectoria del conjunto azulino le ubica en la sexta posición, con trece puntos, dos menos que el Rvo. Granada que es cuarto y ocupa plaza en la zona de playoff. En su haber visitante figuran una victoria, una derrota y dos empates, habiendo ganado al At. Malagueño (0-1), perdido con el Sevilla Atlético (2-1) y empatado con CF Villanovense (0-0) y Real Murcia (1-1).

La principal apuesta del club azulino para esta campaña ha estado destinada a la renovación de jugadores. En la relación a la pasada figuran los defensas Juanje Torrejón, Lolo Guerrero, Nano Calvilla, los canteranos Samu y Christian y el almeriense Gabi Ramos, natural de Huércal-Overa y que militó en varios equipos almerienses. En el centro del campo continúan Bruno Herrera, Raúl Palma, Pedro Ríos, Carri, Sergio Romero y Jacobo Cornejo, además de los delanteros Buba Bakari, Ángel Torres y Pau Franch.

Los fichajes son los guardametas Rubén Gálvez, procedente del primer equipo del Recre, y el montenegrino Milovic, que militaba en las filas del FK Vozdovac de Serbia. En la defensa, Antonio Oca, del Arcos CF; Dani García 'Colo', del Rápido de Bouzas, y Diego Simón, del CD Ebro. Para el centro del campo los de Javi Gómez, la pasada temporada en el Xerez CD; Manu Ramírez, del CD San Roque de Lepe; Pablo Sánchez, de la UE Llagostera, y el de Antonio Vera, procedente de la SD Ejea.