CD EL EJIDO Tras la 'semana mágica' ya toca ganar fuera Hakim podría ser una de las novedades ofensivas celestes para el partido en el Romano. / CD EL EJIDO El CD El Ejido, que ha sumado siete puntos en los tres últimos envites, busca la primera victoria de visitante en campo de un Mérida fuerte en casa. Velasco, por tarjetas, y Senah Mango, por lesión, bajas celestes para un encuentro en el que vuelven a la convocatoria Emilio Cubo y Carralero JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 12 noviembre 2017, 02:37

Dispuesto a seguir la buena racha en suma de puntos, el CD El Ejido comparece hoy en el emeritense Estadio Romano con el reto de lograr la primera victoria de la temporada lejos de Santo Domingo. De conseguirlo, el conjunto celeste se metería en la 'pomada' de la parte alta de la tabla.

Para ello, deberá imponerse a la AD Mérida, que figura con un punto más y con algo más de presión en el entorno. No en vano, se está mostrando fuerte en casa, pero no sabe aún, como el CD El Ejido, lo que es ganar fuera. El club romano ha renovado a casi la totalidad de la plantilla, con 16 fichajes, todos ellos con amplia experiencia en la categoría.

El equipo celeste partió al mediodía de ayer rumbo a tierras extremeñas después de la sesión de entrenamiento llevada a cabo en Santo Domingo. En la convocatoria, las ausencias de Velasco, por tarjetas, y la de Senah Mango, por lesión. En el polo opuesto, destacar las novedades de la vuelta a la convocatoria de Emilio Cubo, tras el 'descanso' por tarjetas, y la Fernando Carralero, recuperado de su lesión. Entra en la lista el canterano Fermín.

Sobre el once inicial que decida poner en liza Alberto González son varias las interrogantes, aunque como el técnico ha manifestado en varias ocasiones «cuando las cosas funcionan bien no hay porqué tocarlas». En esta ocasión, como en otras, deberá tocarlas debido a las bajas, especialmente la de Velasco, un 'fijo' en las alineaciones. Dudas al margen, lo que está claro es que los celestes llegan al encuentro ilusionados y deseosos de conseguir la primera victoria fuera.

Alberto González, entrenador del CD El Ejido, sigue sin variar su discurso en vísperas de cada jornada. Como siempre, apelando al reconocimiento del buen trabajo de sus jugadores. «Nosotros seguimos con la misma idea de lograr otra victoria para poder engancharnos a la parte media alta de la clasificación. El equipo se ha adaptado a nuestra posibilidad de jugar». En ese sentido, comentó en la previa del partido en el Estadio Romano que las bajas ofensivas se están supliendo bien. «Hay muchas posibilidades de jugadores que pueden jugar arriba. En conjunto, las sensaciones colectivas que vimos en el último partido fueron buenas», declaró.

En relación a la AD Mérida, manifestó que dispone de una gran plantilla. «Es un rival de prestigio, con una gran afición y un buen estadio. Tiene un buen equipo, de los muchos buenos que hay en la categoría». Analizando un poco más al rival, señaló que, pese a que podría tener algunas bajas, dispone de una plantilla amplia para que no se noten esas posibles ausencias. «Tiene un buen fondo de armario, con un bloque muy competitivo, para seguir en la lucha. Será un partido muy igualado». Sobre la trayectoria del rival, señaló que es un aspecto que no le llama la atención. «Aquí no hay rivales flojos. Hay mucha igualdad y basta con ver los resultados de casi todas las jornadas. En muchas ocasiones, los partidos se han decidido por pequeños detalles en los últimos minutos», comentó.

Por su parte, Mehdi Natfi, entrenador de la AD Mérida, ha declarado que le visita un rival muy peligroso. «Es un equipo con transiciones ofensivas muy verticales y muy rápidas, con jugadores como Javilillo o Alfonso, muy rápidos para la categoría. Es un bloque muy experto y además tiene un muy buen entrenador». Advirtió que será un choque muy disputado y que habrá que jugarle con criterio para que los tres puntos se queden en casa. «Es un equipo que ha marcado muchos goles, pero también ha encajado muchos. No tiene miedo a llevar el peso del partido y es un rival que, cuando tiene el balón, estás en situación de peligro contra ellos. Tendremos que tener mucho cuidado y las ideas claras para poder conseguir la victoria», manifestó.

Para el encuentro de la tarde de hoy, no podrá contar con Juanlu Henz, Chema Mato y Álex Bernal, todos por lesión. Con interrogantes, por el mismo motivo, figuran los defensas Iván Pérez y Paco Aguza, además del extremo Kiu.

Cinco victorias y una derrota es el registro que presenta la AD Mérida jugando ante su afición. Ha vencido al San Fernando CD (2-1), Las Palmas Atlético (4-0), FC Cartagena (2-1), CD Badajoz (3-0) y Écija Balompié (2-0). La única derrota en el Estadio Romano es la encajada contra el Lorca Deportiva (0-2).

El equipo emeritense comenzó la Liga con renovación casi total en la plantilla, en la que siguen cinco jugadores, Paco Aguza, Selu, Javi Chino, Álex Bernal, y Hugo Díaz.

Son nuevos los guardametas Felipe Ramos, del Real Jaén, y Álex Lozano, cedido por el Cádiz CF; en la defensa, Michelle, del Marbella FC; Kike Pina, del At. Malagueño, así como Iván Pérez, ex de la UD Almería B, procedente del CF Villanovense; los centrocampistas Jokin Esparza, del CD Toledo; Chema Mato, del CD Tudelano; Santi Villa, del Real Jaén; Juanlu Henz, del FC Cartagena; Mustafá, del CF Villanovense; Julio de Dios, del FC Jumilla; Javi Hervás, del CD Mirandés, así como Kiu, ex de la UD Almería B, la pasada Liga en la UD Melilla. Y en la delantera, Juan Esnáider, del equipo suizo del Lausanne, además de Javi Gómez, procedente del CD Toledo.