CD El Ejido Ahora toca la primera alegría como visitante Ganar en campo de la Balona, reactivados por la 'manita' al Lorca Dva., reto celeste para hoy. / AGENCIA LOF El CD El Ejido, tras la 'manita' al Lorca y la primera victoria de la temporada, juega en campo de la Balona, que le recibe ocupando zona de playoff | Javilillo y Gianfranco vuelven a una lista que cuenta con la presencia de Marcelo y Fermín, del filial, pero se caen Ocaña y Rodri, lesionados JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 1 octubre 2017, 00:36

Con la moral muy reactivada, después de golear al Lorca CF en la pasada jornada, logrando la primera victoria de la temporada, el CD El Ejido quiere encadenar hoy, en campo de la Balompédica Linense, la segunda alegría, que sería la primera del curso lejos de Santo Domingo. El equipo celeste, con novedades en la convocatoria, comparece al envite ocupando el decimotercer puesto en la tabla, con seis puntos, tres por encima de la zona que señala el camino del descenso.

Le aguarda un rival situado en zona de playoff de ascenso, figurando en la cuarta posición de la clasificación, con once puntos, tres menos que el Écija Balompié, que lidera el grupo. Se augura buen ambiente, destacando que en las gradas del Campo Municipal linense habrá presencia y apoyo de seguidores del CD El Ejido, liderados por las peñas Brigadas Celestes, José Sevilla y Nuestro Poli, que han organizado el desplazamiento a La Línea.

Dos altas y dos bajas

A primeras horas de la tarde de ayer, después de haber entrenado por la mañana y almorzar, partió rumbo a La Línea de la Concepción la expedición del CD El Ejido, quedando concentrada en un hotel del Campo de Gibraltar. En las instalaciones deportivas del complejo hotelero llevaron a cabo, a su llegada, una ligera suave sesión preparatoria.

En la lista de jugadores convocados por Alberto González, una semana más figura la ausencia del defensa Álvaro Ocaña, que sigue el proceso de recuperación de la lesión en la rodilla derecha, al que se une Rodri, con molestias musculares. En el polo opuesto, las vueltas a la convocatoria del guardameta Gianfranco y del extremo Javilillo. El primero, al quedar fuera de la lista de la pasada jornada por lesión en un dedo. En el caso del segundo, tras dar una semana más de plazo en la recuperación de la lesión en el músculo isquiotibial, que le ha impedido reaparecer en jornadas anteriores. En la lista de convocados, la presencia de Fermín y Marcelo, ambos jugdores del Berja CF, equipo filial.

Una semana distinta

Alberto González, entrenador del CD El Ejido, valoró muy positivamente el estado anímico de los jugadores tras la goleada (5-1) endosada el pasado domingo al Lorca Deportiva. «Ha sido una semana fantástica, después de haber logrado una victoria tan contundente y que además era la primera de la temporada. El grupo venía trabajando bien, ahora sigue igual, pero con una sonrisa en la cara que nos dio esa primera victoria», comentó.

Sobre el rival al que se enfrenta hoy el conjunto celeste, el técnico argumenta que se ha reforzado para estar en la lucha por el playoff de ascenso. «La Balona es uno de los serios candidatos a estar en la zona alta de la clasificación. Lleva varias temporadas estando ahí, es un equipo bien afianzado en la categoría, que tiene una gran afición y juega en un gran campo». En relación a la plantilla albinegra, expuso que presenta cambios importantes en relación a la pasada temporada. «Este año el club ha incrementado el presupuesto para hacer un buen equipo para estar en los puestos altos. Ha firmado jugadores con experiencia que han disputado playoff de ascenso. Tiene muy buenos condicionantes para estar arriba. Será un hueso duro de roer, pero estamos preparados para competirle bien».

No desveló, en las declaraciones previas al partido de la tarde de hoy, si se decantará por hacer algunas variaciones en la alineación inicial que se oponga a la Balona. «Cambios siempre puede haber, ya que hay diferentes opciones para ello». Ampliando esa respuesta, aludió a una máxima en cualquier deporte, sobre todo en fútbol. «Venimos de ganar, haciendo cinco goles y cuando un equipo está bien mejor no lo tocas. Pero siempre puede haber modificaciones y tenemos que seguir viendo alternativas», señaló.

Un rival con novedades

En relación a la B. Linense, que tiene la baja del defensa lateral Luis Madrigal por tarjetas, destacar que ofrece la continuidad de Julio Cobos en el cargo de entrenador. El de hoy es el cuarto partido que juega esta temporada en casa, con balance de dos victorias y una derrota. Se impuso al Betis Deportivo (4-1) y al Extremadura UD (2-0), perdiendo contra el Écija Balompié (0-1).

Referente a la plantilla del conjunto albinegro, son once los jugadores que figuran en el apartado de fichajes para el presente curso liguero. En la portería, llega Javi Montoya, procedente del CD Ebro; los defensas Sergio Rodríguez, del Extremadura UD, Juanmi Carrión, cedido por el Nàstic, además de la de Dennis Niebla, que ha llegado desde el equipo ecuatoriano del Guayaquil Ecuador FC; en el centro del campo figuran las altas de Sana Ndiaye, del At. Sanluqueño; Sergio Molina, del Real Jaén; Gonzalo Almenara, del Sevilla C; Mario Abenza, cedido por la UD Almería B, y Dani Espinar, hasta la pasada temporada en el CD El Ejido. Y, en cuanto a la delantera, resaltar los fichajes de José Ramón, que regresa tras haber militado en el Barakaldo CF, y el del colombiano Wilson Cuero, procedente del Lorca Deportiva.

Del pasado campeonato de Liga, en algunos casos, incluso de anteriores, siguen militando en el conjunto albinegro diez jugadores. Son los casos del guardameta Jesús Godino; los defensas Olmo, Joe, Mario Gómez y Luis Madrigal; los centrocampistas Juampe, Ismael Chico, Gato y Zamorano, además del delantero Stoichkov.