CD EL EJIDO Toca defensa del 'búnker' de Santo Domingo Jean Calvé y Samu Corral podrían tener sus primeros minutos como nuevos fichajes celestes. / CD EL EJIDO El CD El Ejido recibe al San Fernando CD con el objetivo de seguir fuerte en casa y de iniciar otro ciclo sin perder para remontar vuelo en la tabla. Álvaro Ocaña, Alfonso y David Fernández, bajas por lesión en los celestes, con el posible debut del francés Jean Calvé y la 'vuelta' de Samu Corral

Con la disputa de tres puntos de gran importancia para aumentar distancia con la zona de descenso, además de reducir la que lleva a la parte 'tranquila' de la tabla, el CD El Ejido abre 'cuenta nueva'. Lo hace en Santo Domingo, con la visita del San Fernando CD y tras la derrota en Marbella, que puso fin a una racha celeste de cinco partidos seguidos sin perder. También los isleños, que tienen seis bajas por sanción, abren ciclo, en su caso después de poner fin a seis jornadas sin conocer la derrota.

Hay buen ambiente en el entorno celeste, presto a apoyar para que Santo Domingo siga siendo un gran fortín. En las gradas, expresión colectiva manifestando el deseo de que el nombre de Poli se incluya en la denominación de la entidad que está abriendo el camino para la reconversión en SAD.

Nuevo reto competitivo, con varias novedades, en el equipo celeste, entre ellas la de la presentación del defensa francés Jean Calvé como nuevo jugador del CD El Ejido, acto que presidió Juan Medina, vicepresidente del club. El nuevo fichaje comentó sentirse ilusionado por vestir la elástica celeste. «Agradezco la bienvenida que me ha dado la directiva y esperamos todos juntos conseguir grandes objetivos en esta temporada. Me hablaron muy bien del proyecto del presidente y una vez aquí comprobé que tenemos un equipo muy competitivo», dijo.

Para esta tarde, la cita en Santo Domingo con el San Fernando CD como rival. Un partido para el que son tres las bajas, todas por lesión, en las filas ejidenses, casos de Alfonso, David Fernández, además de la de Álvaro Ocaña, la de este para las tres próximas jornadas.

Referente a la relación de convocados es extensiva al resto de jugadores disponibles como es habitual cuando el CD El Ejido juega en casa. En ese sentido, la posibilidad de que tanto el mencionado Jean Calvé como Samu Corral, otro de los fichajes celestes, figuren en la lista.

La advertencia de que, pese a las bajas, el CD San Fernando será un rival complicado fue uno de los mensajes manifestados por Alberto González, entrenador del CD El Ejido, en la previa al partido de hoy. «Es cierto que ellos tiene algunos jugadores habituales sancionados, aunque también recuperan a otros que estaban lesionados. Es un equipo en buena dinámica, con una buena plantilla, que está haciendo las cosas bien, tanto dentro como fuera de casa y será un rival competitivo. Estoy seguro que con los jugadores que vengan nos pondrá las cosas difíciles», comentó.

Tras la derrota en Marbella, apela a iniciar otra buena racha, dejando entrever que se hizo un buen partido. «Cuanto antes hay que volver a la senda de los buenos resultados. El equipo venía de una racha de seis partidos sin perder, en los que jugó muy bien. No podemos olvidar que la pasada jornada tuteamos en su campo al que hoy es líder. Nos quedamos con las sensaciones de que por momentos fuimos superiores, creando más ocasiones en el global del partido». Dejado atrás ese envite y la buena racha, opina que ello debe ser un acicate para seguir adelante. «Hay que estar tranquilo, trabajando y mejorando detalles, convencidos de que en nuestra casa tenemos que seguir fuertes y que podemos ganar perfectamente haciendo las cosas bien», manifestó.

Por su parte, José Pérez Herrera, técnico del San Fernando CD, apeló en la previa que, aunque con tristeza e indignación, hay que cerrar página. «Tenemos rabia por lo que sucedió contra el Recre. Sin embargo, nuestra actitud y juego y la idea que tenemos hay que mantenerlas porque algún día la suerte estará de nuestro lado». Sobre el CD El Ejido, señaló que no será fácil puntuar en El Campo Municipal de Santo Domingo. «El CD El Ejido está demostrando un gran nivel y se está haciendo fuerte como local, por lo que no será fácil puntuar en su campo, aunque lucharemos por los tres puntos. No será fácil, porque las numerosas bajas que tenemos merman un poco las posibilidades de hacer cambios», dijo el técnico.

El CD San Fernando comparece con seis bajas por tarjetas. Son las del guardameta Toni Doblas y las de los jugadores Nano, Óscar Martín, Lolo Guerrero, Bruno Herrero y Carri, siendo dudas Pedro Ríos y Chris Ramos, completando la convocatoria jugadores del filial, militante en la categoría provincial de la Primera División Andaluza.

El equipo isleño comenzó la temporada con renovación casi total en su plantilla, en la que siguen de la pasada Liga el defensa Christian García; los centrocampistas Bruno Herrero, Pedro Mariño, Galindo y Pedro Ríos. Los demás son fichajes, casos de los guardametas David Ramírez, de Las Palmas Atlético, y Toni Doblas, ex del Real Betis y Real Zaragoza, con ambos en Primera, y la pasada Liga en el Arcos CF; los defensas Marc Vadillo, del Pobla de Mafumet; Zamora, del Extremadura UD; Juanje, del FC Jumilla; Lolo Guerrero, del CD Villarrobledo; Nano Cavilla, del Arcos CF, y los almerienses Gabi Ramos, del CD Mensajero, y Sergio Noche, del Arandina CF. En la medular, Edu Maceira, del Albacete B; Carri, del At. Sanluqueño; Theo, del CD Villarrobledo, y Jacobo, del Arcos CF, además de los delanteros Manu Palma, del Atlético de Madrid juvenil; Chris, del CE Mercadal, Javi Casares, del Lleida, y Óscar Martín, del UD Socuéllamos.