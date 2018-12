El Ejido Santo Domingo alberga un intenso 'cruce de caminos' Los ejidenses, pese a las ausencias, buscarán la tercera victoria consecutiva. / AGENCIA LOF El CD El Ejido, en 'cuadro' por las bajas, quiere ofrecer a la afición celeste la tercera victoria consecutiva ante un FC Cartagena invicto como visitante. Las lesiones vuelven a dejar 'bajo mínimos' al conjunto ejidense que ha de recurrir a jugadores del filial para completar la lista de los convocados JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Domingo, 2 diciembre 2018, 01:23

El ejidense Santo Domingo alberga hoy uno de los partidos más atractivos de la jornada en el Grupo 4 de Segunda División B, con el CD El Ejido recibiendo al FC Cartagena. Se enfrentan dos equipos en buena racha de juego y resultados, por lo que las gradas registrarán una de las mejores entradas de la temporada, resaltando la presencia de numerosos seguidores del equipo albinegro.

El CD El Ejido, que lleva dos victorias seguidas, saltará al terreno de juego ocupando la undécima posición, con 19 puntos. Por su parte, el FC Cartagena lo hará como tercero, en zona de playoff de ascenso, con 27 puntos y el añadido de llevar seis jornadas consecutivas sin perder, con cinco victorias y un empate, además de ser el equipo más goleador del Grupo 4, con 26 tantos.

Sigue la 'plaga' de lesiones

Otro compromiso del CD El Ejido marcado por las adversidades en forma de lesiones. Para el de hoy son siete los jugadores con los que no puede contar Alberto González. Tras el partido de la pasada jornada en Don Benito se ha unido a la lista Carralero por lesión muscular.

Además, durante la semana, se han confirmado dos bajas más. Una, la de Javilillo que, como en el caso de Carralero, igualmente de tipo muscular y ambos estarán varias jornadas en el 'dique seco'. Para colmo de males, el canterano Marcelo, que venía haciendo una gran temporada con el primer equipo, resultó lesionado el pasado domingo, con rotura de ligamento cruzado, durante el partido que jugaba con el equipo filial en Villacarrillo y deberá ser operado. Siguen siendo baja Fermín, Vicente y Álvaro González, mientras que el guardameta Dani Hernández se incorporó a los entrenamientos y podría entrar en la convocatoria para el partido de hoy.

Prolongar la continuidad

Que el de hoy reúne todos los alicientes como para que se vea un gran partido fue uno de los comentarios expresados por Alberto González en la previa. «Nos enfrentamos dos equipos en buen momento y en un buen campo, por lo que tiene todos los alicientes para que sea un buen espectáculo. Cuanta más afición haya más bonito será el espectáculo, más arropados se sentirán los jugadores, más importantes se sentirán y mejor para todos».

Sobre el FC Cartagena, reconoció que se van a enfrentar a un muy buen rival. «Es un grandísimo equipo, que ataca muy bien y tiene mucha capacidad individual y colectiva para generar acciones de gol. Es cierto que con cambios importantes de jugadores y de míster, pero que sigue manteniendo una buena línea y es de los grandes de la categoría», declaró. Centrado en su equipo, el técnico dijo que confía en seguir la buena racha. «Es importante para nosotros ahora que hemos conseguido tener un mínimo de continuidad, alargarla el máximo tiempo posible. Por fin hemos conseguido un poco de continuidad en la línea de atrás junto a los dos medio centros, que lo están haciendo muy bien».

Sobre la importancia de ganar como local, reiteró lo manifestado en otras ocasiones. «Si eres un equipo fuerte en casa estás más cerca de conseguir los objetivos. Es verdad que veníamos de una dinámica muy negativa, conseguimos cortarla el otro día, esperemos que tengamos la continuidad en hacer las cosas bien en casa y encontrar los resultados», argumentó.

Sin intensidad, los problemas

El uruguayo Gonzalo Munúa, entrenador del FC Cartagena, manifestó que hay que seguir con los pies en el suelo. «Queda mucha Liga por delante aún. Lo importante es que sigamos en la misma línea de crecimiento como hasta ahora. Sabemos que cada partido tiene su propia historia y que la Segunda B es una competición muy pareja», señaló.

En relación al conjunto ejidense, el técnico pidió intensidad a sus jugadores con vistas a un partido muy complicado. «El CD Ejido es un equipo que llega en crecimiento en las últimas jornadas. Estoy seguro que nos pondrá las cosas difíciles allí en su campo. Esperamos un partido duro y sabemos que si no salimos con la misma intensidad que en los últimos partidos lo vamos a pasar mal», declaró.

Invictos en sus salidas

Los albinegros llegan con la baja de Queijeiro, la disponibilidad de Moisés y las dudas de Cristo Martín, Igor Paim y Moyita. Llevan seis jornadas seguidas sin perder, después de cinco victorias y un empate, no conociendo la derrota fuera. Ganó al Jumilla (1-3), At. Malagueño (0-2), Sevilla At. (0-1) y Real Murcia (1-2) y empató con Don Benito (0-0), Recre (0-0) y Villanovense (1-1).

En la plantilla, seis jugadores siguen de la pasada Liga, casos de los defensas Jesús Álvaro, Moisés y Óscar Ramírez; los centrocampistas Cordero y Cristo Martín y el delantero Rubén Cruz. En cuanto a fichajes, son 19 los realizados. En la portería, Mario Fernández, de la AD Rayo Vallecano, y Joao Costa, del FC Porto portugués. En la defensa, Sergio Ayala, del Sint Truidense; Antonio López, del Lorca FC; Pedro Orfila, del Real Murcia, y Luis Mata, del FC Porto portugués. En la medular, Fito Miranda, del UE Cornellá; Juan Moreno, del Atlético Madrid B; Julio Gracia, del Real Betis B; Dani Abalo, de la UP Langreo; Moyita, del RCD Mallorca; Queijeiro, del Dvo. Fabril; Elady Zorrilla, del KS Cracovia Krakow; Rui Moreira, del FC Porto de Portugal, y Vitolo, del CD Tenerife. Y en la delantera, los de Igor Paim, del Rampla Junior uruguayo; Aketxe y Jesús Carrillo, del Albacete, y Santi Jara, del Real Murcia.