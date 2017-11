CD El Ejido Reto celeste en casa para que siga la racha Los celestes buscarán una victoria que le pueda afianzar en la zona 'tranquila' de la tabla. / PACO ALONSO El CD El Ejido, tras cuatro jornadas consecutivas sumando puntos, recibe en Santo Domingo al Córdoba B, un rival directo en la clasificación | Velasco y Carralero, altas en los ejidenses, además de que Lolo González podrá jugar por el recurso ganado por el club tras su expulsión en Mérida JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 19 noviembre 2017, 00:53

Después del 'agridulce' punto conseguido en el Estadio Romano ante la AD Mérida y haber ofrecido méritos para haber vuelto a casa con los tres, el CD El Ejido comparece en Santo Domingo. Los celestes lo hacen tras cuatro jornadas consecutivas sumando puntos y la ilusión de volver a ofrecer hoy una victoria a su afición. El envite, ante el Córdoba B, con pleno casi total de efectivos, ya que Lolo González, Velasco y Carralero están disponibles para el técnico Alberto González, siendo Senah Mango la única baja en las filas celestes.

Le visita el Córdoba B, un rival directo en la lucha por la permanencia, ya que el filial blanquiverde comparece en un puesto por debajo y con dos puntos menos en la clasificación. En los del Nuevo Arcángel, las bajas de Soler, por tarjetas, y la de Sillero, ex del Almería B, por lesión, y la vuelta de Waldo Rubio.

Casi pleno celeste

La del defensa Senah Mango, en el tramo final de recuperación de una lesión, es la única baja en la plantilla del CD El Ejido con vistas al partido. El resto de efectivos está disponible para Alberto González, resaltando en ese aspecto la de Lolo González, cuya expulsión la pasada jornada en el envite jugado en Mérida fue recurrida por el club del Poniente almeriense y aceptados sus argumentos por Competición.

Por otra parte, vuelve a estar disponible Velasco, que tuvo obligado 'descanso' la pasada jornada por tarjetas, así como Carralero, que jugó los últimos minutos del mencionado partido en campo del conjunto emeritense. Como es habitual cuando el CD El Ejido juega en casa, la convocatoria está abierta a la totalidad de la plantilla. El estado anímico en el colectivo celeste es excelente, aunque sin euforias, pese al logro de ocho de los últimos doce puntos disputados.

Con los 'pies en el suelo'

Como siempre, en los momentos complicados a efectos clasificatorios y ahora en buena racha de suma de puntos, el talante con los 'pies en el suelo' de Alberto González, entrenador del CD El Ejido. Entre sus declaraciones en la previa al partido las alusivas al Córdoba B, del que ha señalado que es un rival joven, con velocidad y calidad. «Será un rival difícil, como todos, en su caso con unas características particulares. Tiene un juego más combinativo, con jugadores jóvenes y con mucha chispa». Sobre el filial blanquiverde, en relación a la pasada temporada, comentó que es muy parecido. «Tal vez tenga un poco más de velocidad, ya que no tiene un jugador tan determinante como Traoré, pero ha formado un bloque, con velocidad y recursos, que tiene la idea de dominar a través de la posesión del balón», manifestó.

Precisamente, sobre ese último concepto del rival, el técnico celeste esgrimió los argumentos para poder conseguir la victoria. «Habrá que intentar incomodarle esa posesión, el que tenga muchos minutos con el balón y aprovechar los errores que tenga, trabajando para intentar una combinación de una cosa y otra». Confía en su equipo, como siempre, basándose para ello en el buen trabajo que vienen realizando sus jugadores. «El equipo llega bastante bien, muy convencido y con ganas de seguir la buena línea que se refleja en los resultados». Como es habitual, no desveló detalles acerca de la alineación inicial, pese a que tiene disponibles a casi la totalidad de la plantilla. «Si las cosas van bien, hay que darle continuidad al bloque. Todo irá llegando, pero, de momento, continuidad», declaró.

Realista, tiene claro que al menos hasta el final de la primera vuelta del campeonato no se puede hablar de equipos de la parte alta ni de la baja en la tabla. «Todavía no es momento de mirar la clasificación, sino que es momento de seguir haciendo las cosas bien. Afianzándonos en las ideas de juego. Ya habrá tiempo de mirar la tabla. Una semana hablamos de uno y otra semana de otro. En la segunda vuelta se irá definiendo algo más», matizó.

Once fichajes blanquiverdes

Referente al filial blanquiverde, regresa a Santo Domingo figurando como rival directo de los celestes en la lucha por la permanencia, destacando que al envite de la tarde de hoy comparece el CD El Ejido con dos puntos más que el Córdoba B. En este último, las bajas del centrocampista Soler, por tarjetas, y la del delantero Jesús Sillero, ex de la UD Almería B, por la grave lesión sufrida hace varias jornadas, que le mantendrá inactivo hasta el próximo mes de enero.

Precisamente, el exrojiblanco Jesús Sillero es uno de los once fichajes del equipo cordobés. En ese apartado, resaltar las incorporaciones de los porteros Marcos Levín, procedente del At. Saguntino, y la de Alberto González, del Ciudad de Lucena, de División de Honor juvenil; en la defensa, las de Eric Ruiz, del Santfeliuenc FC; Marcos Drommel, del At. Mancha Real, y la de Rubén García, del San Fernando CD; para la medular, las de Aguado, del Real Jaén; Waldo Rubio, del Recre; Hornero, de la AD Ceuta; Ebwelle, del Marbella FC, además de Laro Setién, del Racing de Ferrol. Y en la delantera, el citado fichaje de Jesús Sillero, de UD Almería B.

De la anterior temporada siguen doce jugadores. El portero Llamas; los defensas Víctor Mena, Alberto González, Arnau, Kevin y Soler; los centrocampistas Borja Estepa, David Moreno, Jordi Ortega y Sebas Moyano, además de los delanteros Andrés Martín y Víctor Díaz.