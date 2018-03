CD El Ejido Nuevo intento celeste para 'levantar vuelo' El conjunto ejidense necesita ofrecer la alegría de la victoria para alejarse de la parte baja. / CD EL EJIDO El CD El Ejido recibe en Santo Domingo al Recre, un rival directo, con ambos en la zona en la que de ganar se adquiere alivio y de perder nervios | Álvaro Ocaña y Samu Corral son bajas en los locales para un partido en el que, por decisión del club, las mujeres tienen acceso gratis JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 4 marzo 2018, 02:10

Nuevo reto para el CD El Ejido y otra vez ante un rival directo en la zona de la clasificación que marca el punto intermedio entre la de descenso y la 'tranquila' de la misma. En esta ocasión, el equipo ejidense recibe en Santo Domingo al Recre. Un rival al que aventaja en dos puntos y que no 'levanta cabeza', pese a llevar tres entrenadores en lo que va de temporada. Tanto celestes como albiazules llegan al partido buscando tres puntos que les alivien la situación.

El detalle en la previa del encuentro lo protagonizan las mujeres, ya que la directiva del CD El Ejido ha decidido que tengan acceso gratis a Santo Domingo para mostrar su apoyo al Día Internacional de la Mujer que se celebrará el próximo jueves, día 8 de marzo. El partido podrá ser seguido on line en internet a través de Footters.com, propietaria de los derechos del club para la retransmisión de sus partidos.

Sin Samu ni Ocaña

Como es habitual cuando el CD El Ejido juega en casa, la relación de jugadores convocados por Alberto González no será pública hasta poco antes del partido, a lo que seguirá, en 'régimen interno', tanto la alineación inicial como los componentes del banquillo que estarán prestos para participar en el mismo.

En ambos aspectos, lo que sí está claro es que tres jugadores celestes no estarán disponibles para el encuentro, el delantero Samu Corral al tener que cumplir el segundo de los cuatro partidos que le fueron impuestos tras ser expulsado en el choque contra la Balompédica Linense; el defensa Álvaro Ocaña, que deberá estar otra jornada sin jugar por lesión, además de Álex Sánchez, jugador del equipo filial que estaba entrando en los planes del primer conjunto celeste que tampoco estará disponible por lesión.

Hay que mirar al presente

Para Alberto González, entrenador del CD El Ejido, las estadísticas favorables para el equipo celeste, relativas a los anteriores envites con el Recre, ya son historia pasada, aunque resaltaba que ahora lo que importa es ganar. «Es un partido nuevo, distintas circunstancias, pero la misma necesidad de sumar tres puntos. Es un rival más y sin duda, por el nombre que tiene y lo que supone, es bonito enfrentarte a un equipo de tanta solera. No deja de ser un equipo complicado y además viene con la misma necesidad de sumar la victoria para buscar otros puestos más tranquilos», manifestó en la previa el técnico celeste.

La recuperación anímica del equipo, tras el revés de la derrota de la pasada jornada en campo del Écija encajado casi 'sobre la bocina', ha sido uno de los argumentos en el trabajo posterior y con vistas al envite de hoy. En ese sentido, dejó claro que el colectivo que dirige debe olvidar la derrota y centrarse, única y exclusivamente, en luchar para que los tres puntos se queden en el casillero local. «Pero hay que seguir, esto es como una carrera de fondo, pero necesitamos recuperar sensaciones y hacernos nuevamente fuertes en casa y volver a sumar de tres en tres. Queremos volver a ser como éramos antes ante nuestro público», declaró Alberto González.

Recelos onubenses

Dirigiendo al Recre estará César Negredo, hermano del que fuese delantero de la UD Almería, Álvaro Negredo. César, retirado la pasada temporada, ha relevado en el cargo a Ángel López, que a su vez había sustituido al que fuese jugador rojiblanco Javi Casquero. El técnico del conjunto albiazul ha comentado que el CD El Ejido es un equipo peligroso, pero que también tiene sus puntos débiles, como todos. «Es un equipo muy peligroso en su campo, fabrican muchas ocasiones y hacen muchos goles. Pero también han tenido partidos complicados si se les plantea un juego similar en cuanto a agresividad e intensidad».

El técnico ve fundamental arrancar el partido con fuerza. «Hay que entrar bien metido desde el inicio. Ahí estará la clave. Tenemos que empezar bien y hacerles sufrir. A ver si somos capaces de acertar y defender bien». No ve el partido como una auténtica final. «La idea es afrontar el partido como una final por la responsabilidad que todos tenemos. No será una final real porque quedarán más partidos por delante. Pero no podemos dejarlo todo hasta el final». Reiteró en sus manifestaciones que tiene plena confianza en el equipo para poder puntuar en Santo Domingo. «Es un examen más y no pasa por nuestra cabeza no llevarnos nada positivo. Vamos con muchas ganas», comentó.

Cambios en los albiazules

En relación al Recre, destacar que pondrá en liza una formación con varios cambios en relación a la pasada jornada. No en vano, dos de los jugadores habituales en las alineaciones, casos del lateral Iván Malón y el centrocampista Rafa de Vicente, son baja por tarjetas, además de Antonio Núñez, por lesión.

El Recre comparecerá con 32 puntos, dos menos que el CD El Ejido, destacando que lejos del Colombino presenta dos victorias, cuatro empates y siete derrotas, marcando ocho goles y encajando 22. Las victorias fueron en las visitas al Córdoba B (0-1) y San Fernando CD (0-1) y los empates con CD Badajoz (1-1), Lorca Deportiva (1-1), Écija (0-0) y Real Murcia (0-0). Las derrotas, ante el FC Cartagena (3-2), UD Melilla (1-0), CF Villanovense (1-0), Las Palmas Atlético (2-1), Betis Deportivo (2-0), Balompédica Linense (2-0) y Extremadura UD (1-0).