Molo: «Mi primera opción siempre era el Almería, pero no hubo interés»

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería tuvo como escenario ayer el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón para llevar a cabo un programa muy cargado de contenidos, girando todos en torno a la actualidad de la UD Almería y a la del Lorca FC gracias a la presencia, como invitado, de Jesús García Casas, más conocido como Molo, central almeriense que ha logrado el ascenso con el conjunto murciano a Segunda División esta temporada.

El futbolista, formado en las categorías inferiores del CD Oriente que llegó a debutar con la UD Almería en la categoría de plata, afirmó que «ascender era el objetivo, ya que habíamos formado un proyecto ambicioso y sólo valía subir. Nuestro presidente lo tenía muy claro desde el principio y nos decía que todo lo que hiciera falta lo iba a poner a nuestra disposición. Cuando te marcas un reto así también necesitas la pizca de suerte que todo ganador tiene, y nos ha acompañado, así que estamos muy contentos». Con respecto a su futuro, Molo tiene pocas dudas. «El director deportivo me manifestó su satisfacción. Quieren contar conmigo el año que viene porque la idea es mantener la base del club reforzada con seis o siete fichajes. No obstante, ahora toca descansar y disfrutar de la familia con la felicidad de haber ascendido a la primera oportunidad que hemos tenido», explicó.

Una década fuera de casa

Poco queda ya de ese joven jugador que debutó en Segunda División a las órdenes de Paco Flores con el Almería. Figueres, Villarreal B, Osasuna B, Guijuelo, Lleida y Lorca han forjado al almeriense como futbolista. «Me fui hace 11 años y me he acostumbrado a estar lejos de casa. Me ha tocado vivir experiencias bonitas y positivas y he conocido el fútbol desde otro punto de vista. Estoy orgulloso de la decisión que tomé en su día, aunque la casa siempre se echa de menos, evidentemente. Siempre que vengo a Almería es un motivo de alegría», reconoció el central de 32 años.

Su regreso al club que le hizo debutar en la élite nunca se produjo. «No depende de mí el estar aquí o no. Me han preguntado muchas veces si mi ilusión es volver a Almería, y mi respuesta siempre es la misma: mi ilusión es jugar donde me quieran, y he estado en equipos en los que eso se ha dado. Me fui de aquí siendo un chaval que estaba muy verde, y no tuve la oportunidad de disfrutar mucho del equipo de mi tierra, pero son circunstancias que se dieron así y no hay que darle más vueltas», apuntó.

No obstante, Molo afirmó que «siempre que mi representante ha preguntado en Almería la respuesta ha sido un no. Cuando he hecho buenas temporadas, mi primera opción siempre era esta, pero nunca ha habido interés. No lo digo con rencor. Son situaciones del fútbol y no pasa nada».

El ex jugador rojiblanco analizó la situación del fútbol provincial. «Últimamente están saliendo bastantes futbolistas almerienses. Dani Romera, Puertas o 'Pito', que ha firmado por la Cultural Leonesa, son ejemplos de ello, pero bueno, la ideología de Almería es la que es y no se puede hacer nada. Cada uno tiene que hacer su carrera donde pueda y disfrutar de este deporte, que es muy bonito», lamentó.

Molo ya mira la Segunda División que se avecina. «Va a haber equipos muy interesantes el año que viene. Cada temporada es un mundo y hay que ver cómo empieza el curso antes de valorar. Hay veces que parece que la liga va a estar muy bien y luego defrauda, así que debemos esperar. Estamos en unos meses importantes, de planificación, y esperamos que el Lorca sepa hacerlo bien para vivir una campaña bonita».