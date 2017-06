Éxito en la Carrera Vertical ejidense

La sexta edición de la 'Carrera Vertical Torre Laguna' volvió a ser, un año más, un completo éxito de participación y organizativo. La prueba albergó a más de 230 bomberos y atletas de toda España, con la dirección del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido y la estrecha colaboración del Parque de Bomberos del Poniente y el Club Where Is The Limit. Asimismo, la edición volvió a destacar por el amplio despliegue tecnológico, cuya actividad pudo seguirse en directo desde el hall del edificio, donde se instaló una pantalla gigante. Además, el evento, que tuvo su pistoletazo de salida a las 18 horas, contó con la presencia de varias cámaras distribuidas por las distintas plantas del emblemático edificio Torrelaguna, que destaca por ser el más alto de Andalucía y que fueron retransmitiendo en tiempo real todo el desarrollo de la carrera, así como los resultados y la clasificación en el momento, manteniendo informados a todos los familiares, amigos y curiosos que se acercaron al edificio a presenciar la carrera en directo.

Con tres categorías

La carrera estuvo dividida en tres modalidades diferentes, con una prueba Crono exclusivamente para los bomberos, de contrarreloj e individual de 28 plantas y 547 escalones. Una segunda carrera Crono Open, con las mismas características que la anterior, pero enfocada a todos los corredores y, posteriormente, se inició la última prueba correspondiente a los seis kilómetros en circuito urbano llano con llegada en el piso 28 de Torre Laguna. Tres carreras muy exigentes en las que influyeron en una gran medida las capacidades físicas y psicológicas de cada uno de los deportistas.

En cuanto a los ganadores en la categoría de Bomberos, la prueba más complicada debido a que los participantes iban ataviados de la vestimenta y los equipos que emplean en su actividad profesional, con un peso extra de más de 20 kilos, Abel Casas Chueca logró hacerse con el primer puesto, alcanzando un tiempo de 4.37 minutos subiendo escaleras; seguido de Jesús Sánchez López, con 4.54; y en tercera posición, Manuel Antonio Jiménez Alférez, que logró un tiempo de 5.19 minutos. En la prueba Crono Open, David Robles, con una marca de 2.49 minutos consiguió alzarse con el primer lugar. Por su parte José

Apuntes Lugar. Desde las 18 horas, el emblemático Edificio Torrelaguna de la localidad de El Ejido albergaba a más de 200 corredores preparados para tomar la salida. Ganadores. El ganador de la prueba Crono de Bomberos fue Abel Casas. En torno a la prueba Crono Open, David Robles logró el primer lugar. Y en Circuito Urbano de seis kilómetros, el ganador fue José Miguel Sànchez.

Segura López con 3.11 minutos logró hacerse con la segunda posición; mientras que el tercer clasificado, en esta ocasión, fue Álvaro Heras Murcia, con un tiempo de 3.13 minutos. Asimismo, en referencia a la prueba de seis kilómetros en circuito urbano con finalización en la torre, el primer puesto del podio correspondió a José Miguel Sánchez González, seguido de José Miguel Martín Campos y Víctor Gervilla Hidalgo en tercer lugar.

Por otro lado, el evento contó con la presencia de la concejala de Deportes, María José Martín, que aprovechó para felicitar a todos los participantes e hizo especial hincapié en «el buen nivel que éstos han demostrado en una prueba que requiere de una excelente preparación y condición física por parte de los corredores». En esta misma línea, Martín destacó la excelente participación en la edición de este año al tratarse de «un encuentro deportivo que crece, edición tras edición, no sólo en número de participantes sino también en medios y despliegue técnico». Un hecho que, tal y como subrayó, «le ha valido el lugar que actualmente ocupa en el calendario nacional de este tipo de competiciones, convirtiéndose así en una cita casi obligada para muchos».

Entrega de premios

Al igual que en anteriores ediciones, se establecieron trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina. Asimismo, los corredores fueron obsequiados con una camiseta y una sandía como parte de la campaña El Ejido Gourmet Quality, al tratarse de una cita deportiva cuyo objetivo es promover el consumo de frutas y hortalizas de la zona. Como cada año la carrera contó con la presencia de destacados deportistas expertos en este tipo de pruebas. En esta ocasión, le tocó el turno al campeón David Zapata que actualmente ostenta el récord de la prueba Crono Open de 2016 en un tiempo de 2,42 horas. Este corredor de origen zaragozano es también subcampeón de Europa de los 'III Juegos Europeos de Policías y Bomberos 2010' en la modalidad Open; campeón europeo de la IV edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos'; campeón mundial en 2013 en los XV Juegos Mundiales de Policías y Bomberos; además de haber logrado el primer puesto en varios campeonatos de vértigo.

1- Los ganadores de las diferentes pruebas, en el podio.

2- Los participantes sudaron la camiseta y a la misma vez disfrutaron de una carrera exitosa.

3- Los bomberos corrieron con su indumentaria de trabajo

Por tanto, El Ejido volvió a vivir otra fiesta deportiva gracias al esfuerzo del IMD de El Ejido , el Parque de Bomberos del Poniente y el Club Where Is The Limit que tendrá continuidad el próximo año.