Toca 'rematar la faena' dando alegría en casa

Otro reto de máxima importancia, el que disputa hoy el CD El Ejido, en el escenario del Campo Santo Domingo, en una jornada declarada 'Día del Abonado' y de puertas abiertas para la afición en general. Una decisión del club generada por la importancia del encuentro y por la necesidad de que haya lleno y apoyo total, desde las gradas, hacia el equipo celeste.

Los de Alberto González disputan tal vez algo más de tres puntos, contra la Balompédica Linense, rival directo en la lucha por la permanencia, con dos puntos de ventaja sobre los celestes. Tras romper una mala racha, en cuanto a suma de puntos, con la victoria en campo del Jumilla, de nuevo para el equipo celeste, la disputa de un reto de máxima importancia para la continuidad en la categoría de bronce.

Puertas abiertas para apoyar

Con esos alicientes, el añadido de otro no menos interesante, referido al apartado ambiental. Está dirigido, desde el club que preside Vicente Puertas, en petición de presencia y apoyo a la afición. El partido está declarado 'Día del Aficionado' y pensado en que ningún espectador que asista al mismo tendrá que pagar, ya que la entrada a Santo Domingo será libre.

Para los abonados del CD El Ejido, la deferencia de que cada uno de ellos que se acredite como tal en las taquillas recibirá el importe proporcional por partido que pagaron cuando se hicieron abonados. En ese sentido, el club ha decidido que a los poseedores del carné de adultos se les devolverán cinco euros, cuatro a los abonados especiales, tres a los que tienen el abono joven y uno a los niños abonados. Una iniciativa que bien merece la 'recompensa' de que un Santo Domingo lleno.

Un alta y una baja celeste

Referente al equipo celeste, como es habitual cuando juega en casa, la convocatoria es extensiva a la totalidad de la plantilla. La decisión del técnico, tanto para quienes formarán en la alineación inicial como para los ocupantes de la suplencia, será pública poco antes del comienzo.

En relación a la pasada jornada, dos novedades. Una con la vuelta a la disponibilidad del delantero Samu Corral, que fue baja por tarjetas en el envite jugado en Jumilla, aunque su participación de inicio es dudosa por una pequeña molestia muscular. La otra la protagoniza Neto, descartado por tarjetas.

Al fondo, las interrogantes generadas en torno a la formación que, de principio, se enfrente a la Balona. Máxime, tras los cambios habidos en el partido disputado en el feudo del conjunto jumillano. Las dudas, en ese aspecto, quedarán despejadas con la comunicación minutos antes del envite de hoy.

Seguir el camino

Alberto González, entrenador del CD El Ejido, opina que el partido llega en un momento importante, resaltando la victoria en Jumilla. «Un resultado en un campo complicado y ante un gran equipo, que nos anima a seguir en nuestra linea de trabajo y aumenta la autoestima de los jugadores. Pero esa victoria no nos distrae y tenemos claro que el camino aún es largo para poder alcanzar el objetivo», manifestó.

En ese sentido, aludió al valor de los tres puntos del partido de hoy. «Es importante para los dos y, sea cual sea el resultado, seguirán quedando ocho partidos después. Ganemos o perdamos, nada estará aún hecho». En cuanto a la importancia del 2-1 de la ida, opina que para el CD El Ejido lo primero es ganar. «Al principio no se puede pensar en eso, pero, dependiendo de como vaya el partido, sí hay que tenerlo en la cabeza, porque las diferencias son mínimas y un detalle como ese puede determinar que estés o no en la categoría». En torno a la Balompédica Linense advierte que será un rival complicado. «Juegue quién juegue, van a seguir teniendo mucha velocidad por las bandas, capacidad para asociarse por dentro y eso le convierte en un equipo peligroso, que además viene de ganar. Tienen calidad, velocidad y nos darán muchos quebraderos de cabeza».

Por su parte, Julio Cobos, entrenador de equipo llanito, comentó que no le preocupa el ambiente que puede haber en las gradas. «A cualquier futbolista le gusta jugar en un buen campo y con mucho ambiente. Esto te motiva más, pero luego sobre el césped habrá once contra once». Al CD El Ejido le cataloga de rival muy difícil. «Es un equipo que hace buen fútbol, que genera muchas ocasiones y llega con frecuencia a la portería contraria, pero le cuesta hacer gol, como a nosotros. Pero es un equipo muy rápido y peligroso de medio campo hacia arriba». Para puntuar, pide a su equipo mucha concentración. «Tenemos que tener las ideas muy claras, estar muy atentos, no conceder nada al rival y sí tener mucha concentración. Hemos de trabajar para que el rival no se sienta cómodo».

Solo una victoria fuera

La Balompédica Linense tiene pleno de efectivos, aunque algunos de los jugadores que han viajado son duda por lesión, al menos para la alineación inicial. Julio Cobos, tercer entrenador del equipo en lo que va de temporada tras Manolo Sanlúcar y José Mari Sánchez, llega al sexto partido como visitante dirigiendo al conjunto blanquinegro.

Los seis anteriores los dejó atrás con tres empates y tres derrotas. Los empates con Cartagena (1-1), Sanluqueño (0-0) y su exequipo, el Villanovense (1-1), y las derrotas con Real Murcia (1-0), Recre (1-0) y Córdoba B (1-0). Antes, con Manolo Sanlúcar y José Mari Sánchez, el balance visitante de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.