El CD El Ejido pone entrada libre para el partido contra el Linense

Las expectativas entre la afición celeste, con vistas al partido del próximo domingo en casa con la Balompédica Linense compareciendo de visitante, generan otro importante añadido al derivado por la contundente victoria (0-3) conseguida en campo del Jumilla FC. No es otra que la decisión de la junta directiva del CD El Ejido, que preside Vicente Puertas, de declarar el envite contra la Balona como 'Día del Aficionado'.

El partido está concertado para el domingo, a partir de las 17.00 horas, y contará con dirección arbitral del colegiado murciano Jorge Díaz Escudero, natural de Yecla. Será el segundo encuentro que 'pite' a los celestes en la presente temporada, después de hacerlo en el jugado en campo del At. Mancha Real.

En el plano deportivo, referente al CD El Ejido, habrá un alta y una baja en sus filas, ya que el delantero Samu Corral vuelve a estar disponible y, en el polo opuesto, no lo estará el centrocampista Gabri, por acumulación de tarjetas. Por su parte, Julio Cobos, entrenador de la popularmente conocida como Balona, tendrá pleno de efectivos.

Iniciativa para el lleno

Importante iniciativa, la adoptada por el CD El Ejido, con vistas al encuentro de la próxima jornada en Santo Domingo. No es otra que la de declarar día de entrada libre la importante cita competitiva que deberá dirimir el conjunto celeste. Con esas referencias, ningún asistente al partido tendrá que pasar por taquilla para ver el partido.

No menos llamativa y elogiable es otra decisión impulsada por el club que preside Vicente Puertas, en este caso para premiar la fidelidad de los abonados de la entidad. Devolverá, sólo en la taquilla de Santo Domingo, el día del partido y a cada abonado que presente el carnet acreditativo del mismo, el importe proporcional que, a principio de temporada, pagaron por un partido de Liga. En ese apartado, cada abonado adulto que se acredite recibirá cinco euros; cuatro, los especiales; tres, los poseedores del abono joven, y un euro, los niños.

Queda claro que con la iniciativa, muy novedosa, el deseo del CD El Ejido es el de que las gradas del Campo Santo Domingo presenten un lleno, no sólo en cuanto al número de espectadores, sino de apoyo hacia el equipo, en un envite catalogado de máxima importancia. Bajo esas premisas, es obvio resaltar que, contra la Balompédica Linense, habrá algo más de tres puntos en juego y que el respaldo de la afición celeste jugará un papel fundamental.

Un alta y una baja celeste

Después de haber disfrutado de descanso en la jornada de ayer, en cuanto a entrenamientos, los jugadores del CD El Ejido reanudan hoy la actividad preparatoria, con sesión matinal en las instalaciones del Campo Santo Domingo. Es la primera cita de trabajo con vistas al compromiso de la próxima jornada, en la que el conjunto celeste recibirá la visita de la Balona, uno de los 'históricos' equipos del grupo.

Un partido que llega, para el CD El Ejido, tras la holgada victoria conseguida el pasado domingo en campo del Jumilla FC, un 'gallito' del grupo que, como se anunció oportunamente en IDEAL en la previa del encuentro, sólo había perdido un partido en casa en el presente campeonato. Un registro que le erigía, en ese aspecto, como el mejor del grupo -junto al Lorca CF-, mención que quedó pulverizada con los tres tantos celestes, como así se resaltaba en la prensa murciana.

Como principales referencias, de cara al envite, en el plantel que dirige Alberto González figura la vuelta a la disponibilidad del delantero Samu Corral y la baja del centrocampista Gabri. El primero de ellos, tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas, lo que le dejó fuera de la convocatoria para el partido en Jumilla. En cuanto a Gabri, amonestado en ese encuentro, recibió la quinta amonestación, por lo que queda descartado para el choque a disputar en la tarde del próximo domingo.

En cuanto al conjunto blanquinegro de la Balompédica Linense, obvio es resaltar que la victoria conseguida por los jugadores dirigidos por Julio Cobos en casa y contra el At. Mancha Real ha reactivado notablemente la moral del próximo rival de los celestes. No se vislumbran bajas en sus filas para el partido, para el que podrían estar disponibles Rulo, Juanpe y Mauri, que no entraron en la convocatoria para el encuentro disputado la pasada jornada contra los mancharrealeños.