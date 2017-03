Gran fiesta deportiva en El Ejido

El Ejido celebró ayer una gran evento lúdico y deportivo que se considera ya una cita casi obligada para los amantes al running, la Media Maratón 'Ciudad de Las Hortalizas'. Una cita que cada año reúne a más participantes pero que, además, este año fue aun más especial porque se cumplía la décima edición de la prueba. La carrera, una de las más importantes de cuantas se realizan en el municipio, batió récords de participación en las distintas modalidades con más de 1.200 corredores. En este sentido, a los tradicionales trazados de 10,5 kilómetros y de 21 kilómetros hay que sumar una nueva modalidad, la de 5 kilómetros, además de la carrera infantil. Así, con los tradicionales recorrido más el nuevo, la Media Maratón 'Ciudad de las Hortalizas' se abrió esta edición a un mayor número de participantes, ya que dio la posibilidad de que se inscribiesen no solo personas habituadas a recorrer largas distancias, sino también aficionados a este deporte que querían participar en la prueba de su municipio o corredores que se están iniciando en este tipo de competiciones deportivas.

Novedades

No obstante, el recorrido de 5 kilómetros no fue la única novedad con la que contó esta gran cita. Y es que la X edición de la prueba también coincidió con el XL aniversario del Festival de Teatro de El Ejido. Para conmemorar ambos nacimientos, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) elaboró 'bragas' para el cuello con la imagen del cartel anunciador del Festival. La introducción de estos nuevos aspectos en la Media Maratón 'Ciudad de las Hortalizas' tiene como objetivo apostar, de una forma clara, por la calidad, la participación y la implicación de todos los ejidenses, así como de las personas que acuden desde otros puntos de la provincia a disfrutar de esta prueba deportiva y social. Una muestra más de que la Media Maratón de El Ejido ya es una cita totalmente consolidada en la provincia, que no deja de crecer, y por la que cada año apuestan aun más fuerte tanto el IMD, el Ayuntamiento y, por supuesto, los deportistas sin los que estos eventos no serían posible.

Puntuales

Los alrededores del estadio municipal de Santo Domingo contaron con un gran ambiente desde muy temprano. Deportistas, familiares, amigos y venos del municipio pusieron a rebosar los aledaños del estadio, animando el ambiente para la jornada. Así, a las 10 horas se dio el pistoletazo de salida para todos los participantes inscritos en la Media Maratón 'Ciudad de las Hortalizas', y es que los 21, 10 y 5 kilómetros iniciaron en el mismo momento.

A partir de ahí, cada deportista tenía que estar pendiente a no equivocarse de recorrido, y para ello, cada uno de los recorridos se había señalado debidamente. Al igual que en ediciones anteriores, la prueba contó con un recorrido urbano exigente pero altamente gratificante para los amantes del running, ya que discurrió por puntos tan significativos de la ciudad como el Parque Municipal, el Bulevar o la Plaza Mayor. La prueba de 21 y de 10 kilómetros tuvieron el mismo recorrido, siendo la única diferencia el número de vueltas, que fue de dos para la Media y de una para los inscritos en Promoción.

El trazado de 21 kilómetros, además, estuvo enmarcado dentro del circuito de carreras de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) lo que supuso un gran aliciente para todos los corredores.

La Media Maratón estuvo dotada de mayores cotas de seguridad con la implicación de todo el personal del Instituto Municipal de Deportes, de Obras Públicas, Protección Civil, un amplio dispositivo médico, dos ambulancias y un equipo de desfibrilación. Además, se contó con colaboradores de la Escuela de Adultos, la Escuela TAFAL de animación y la facultad de Fisioterapia de la UAL para ofrecer un mejor servicio a los deportistas participantes. El podio masculino de los 21 kilómetros fue para Emilio Almagro, en primer lugar; seguido de Javier Martínez, en segundo y Rodrigo Borrego como tercer clasificado. En la categoría femenina, fue Jo-Anne Barfoot, Conchi Egea y Purifación Almagro las que se alzaron con el primer, segundo y tercer puesto respectivamente de la prueba.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que quiso formar parte de esta prueba participando en el recorrido de 10 kilómetros, destacó el elevado número de inscritos , así como la «alta implicación no sólo de los ejidenses sino de muchos aficionados que han llegado de fuera del municipio». De igual manera, también señaló que «la Media Maratón se ha desarrollado según lo previsto» y es que «no sólo no ha registrado incidentes de relevancia sino que nos ha acompañado la climatología con una jornada espectacular de la que hemos podido disfrutar tanto en familia como entre amigos».