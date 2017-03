Prohibido fallar para salir de la 'zona caliente'

Nueva 'final', la del mediodía de hoy en campo del Jumilla FC, la que disputa el CD El Ejido, que lleva tres jornadas consecutivas sin ganar. Un 'bache' de resultados que le ha metido en zona de descenso, aunque a dos puntos del decimotercer puesto. Sobre la importancia que, para los de Alberto González, tiene el partido, la definición del técnico celeste es contundente. «Será de hombres, de mucha tensión y activación. Para nosotros será muy importante el puntuar». La baja de Samu Corral, por tarjetas, obliga a cambios ofensivos, aunque todo apunta a que también habrá variantes en otras líneas.

En similar grado de importancia, aunque para un objetivo bien distinto, en su caso el de acercarse a la zona de playoff de ascenso, aguarda el envite el Jumilla FC. Un equipo que es, junto al Lorca CF, el que figura con más victorias jugando de local y es, junto a CF Villanovense y la UD Melilla, el que menos partidos ha perdido en casa, sólo uno.

Variantes a la vista

Después del entrenamiento de ayer, Alberto González facilitó la relación de convocados que, por la tarde, partieron hacia la capital murciana, donde han pernoctado. A primeras horas de la mañana, enfilan rumbo al Estadio Municipal de La Hoya, en la propia localidad de Jumilla. Un campo inaugurado en el año 1984, con capacidad para 3.000 espectadores.

La novedad más destacada en la convocatoria celeste es la ausencia del delantero Samu Corral, que no puede participar en el envite, como se anunció en su momento, al tener un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Sin lugar a dudas, una importante ausencia en el juego ofensivo de los del Poniente almeriense.

Quedan fuera de la lista, además del mencionado Samu Corral, los jugadores Fran Oller, Gomis y Álex Bautista. Con esas referencias, en cuanto jugadores que han viajado, señalar la gran importancia del partido para el equipo ejidense, primero que disputa ocupando una de las plazas clasificatorias que indica la zona de descenso a Tercera División.

Para la frescura mental

Alberto González, entrenador del CD El Ejido, manifestó en las declaraciones previas al partido las sensaciones notadas en sus jugadores, tras el revés con el Villanovense. «La dinámica del grupo sigue siendo buena, trabaja bien, aunque hay momentos en los que la gente nota lo que se está jugando. Eso, en cierto modo, ayuda a que los jugadores tengan esa tensión y piensen en ello». Sobre el reto de hoy, comentó que será de exigencias, físicas y mentales. «Va a ser un partido de hombres, de tener tensión, guerra y activación sobre el terreno de juego. Es un equipo veterano, que aspira a jugar el playoff y que sabe competir, por lo que todo eso será muy importante. Es un rival complicado y está claro que para nosotros será muy importante puntuar», manifestó.

Sobre la falta de efectividad celeste cara al gol y las premisas para conseguir volver a casa con un buen resultado, señaló lo influyente que es jugar con un marcador en contra. «El fútbol en definitiva se traduce en eso, en goles. Ya no sólo por lo que supone el marcador, sino en la trayectoria del partido. Cuando está en contra se complican las cosas mucho más. Por eso tenemos que estar muy alerta, muy metidos en el partido, aguantando un marcador equilibrado y saber aprovechar tus oportunidades de gol». En relación a la ausencia de Samu Corral y la posibilidad de algunas variantes, dejó entrever que las habrá. «Cuando los resultados no salen, también necesitas esa frescura, sobre todo mental. No es cuestión de buscar ese buen juego, que ya lo teníamos, sino de cambiar cosas para el estado de ánimo del jugador que, en cierto modo, es lo que va a condicionar el partido. En ese aspecto tenemos las ideas claras».

Alberto González habló sobre la situación clasificatoria y dijo que son conscientes de la situación. «El equipo es responsable, sabe lo que se juega. Mantenerse, para todos, es muy importante, somos conscientes de que podemos lograrlo y hace falta transmitirlo en el campo», declaró.

Formado para ascender

En lo que se refiere al Jumilla FC, recibe al CD El Ejido ocupando el séptimo puesto de la clasificación, con 44 puntos, registro que le hace, una vez superado el listón de asegurarse la permanencia, enfilar hacia el principal objetivo clasificatorio que no es otro que estar en la lucha por el ascenso. Para ello, el club propiedad de Xu Genbao, empresario chino afincado en la comarca murciana, dispone de un presupuesto de 900.000 euros, el triple de la pasada temporada.

Con vistas al partido, la principal duda en las filas jumillanas es la disponibilidad del delantero Titi, máximo goleador del equipo, que hubo de retirarse lesionado durante el partido de la pasada jornada en Mancha Real. Caso de no estar disponible, Perona ocuparía la principal referencia ofensiva. Otro jugador que también se retiró por el mismo motivo, en ese partido, fue Pablo Pérez, pero este está disponible, además de Juanje, cumplimentado el partido de sanción por tarjetas.

En cuanto a la trayectoria del Jumilla FC en casa, sólo ha perdido un partido, lo que le hace tener el de mejor registro local del Grupo 4. Ganó al Extremadura (2-0), Real Murcia (2-0), Linares (1-0), Mancha Real (2-1), La Roda (1-0), Granada B (3-2), Real Jaén (2-0), Sanluqueño (1-0), Recre (4-2) y Córdoba B (2-1). Los empates, contra la Balompédica Linense (1-1), Lorca (1-1) y Villanovense (1-1), encajando la única derrota en el derbi contra el Cartagena (0-1).