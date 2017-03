El Ejido paga muy cara 'la torta'

Gustan las emociones fuertes en Santo Domingo. De un balón en el que no había nada salió un gol en contra para poner las cosas aún más difíciles de lo que ya lo eran recibiendo al quinto de la tabla, un Villanovense con aspiraciones a promoción de ascenso a la LFP. Era sólo el minuto 3 y el cuadro extremeño no hizo ascos al regalo, navegando con viento a favor toda la primera parte y buscando el segundo antes del descanso una vez que el CD El Ejido bajó el ritmo tras querer, con demasiada prisa por llegar arriba, un empate que no fue.

MARCADOR 0 CD EL EJIDO García; Emilio Cubo, Admonio, David Fernández, Ocaña; Segura (Dani Espinar, m. 57), Sergio Martín; Javilillo, Sergio Narváez (Dani Cara, m. 72), Darío Guti (Alfonso, m. 57); y Samu Corral.

2 CF Villanovense CF Villanovense: Wilfred; Esteban, Javi Sánchez, César Morgado, Candelas (Iván Pérez, m. 78); Pajuelo, Curro; Mustapha, Jesús Rubio (Rojas, m. 84), Adri Cuevas (Álvaro González, m. 69); y Carlos Fernández. Árbitro García Aceña (Comité Valenciano). Mostró cartulinas amarillas al local Samu Corral (min. 32), así como a los visitantes Javi Sánchez (m. 28) y Curro (m. 65) Goles 0-1, m. 3: Carlos Fernández; 0-2, m. 85: Álvaro González. Incidencias Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de Segunda B en su grupo IV disputado en el Municipal de Santo Domingo ante un millar de espectadores. Antes del inicio del partido se rindió homenaje al equipo de fútbol sala del club celeste proclamado campeón de Almería en la categoría cadete. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de Javi García, joven aficionado ejidense fallecido esta semana.

Lo pudo haber firmado Samu Corral, que se encontró un cuero en una posición inmejorable dentro del balcón del área, pero que prefirió reventarlo en lugar de colocarlo y pegó un latigazo al muñeco. Wilfred repelió el potente chut del ariete, que antes había provocado una falta en la frontal, perfecta para un diestro, que tiró arriba Sergio Martín. Hubo otra exactamente en la misma posición y tampoco estuvo acertado Sergio Narváez como preámbulo a irse por túnel de vestuarios.

Corazón y no cabeza

Sin apenas tiempo para sentarse, el público de El Ejido tuvo que asimilar que se empezaba por detrás. Un balón largo, fácil para Admonio, fue píldora envenenada cuando el central lo dejó pasar, García no fue a por él y se adelantó Carlos Fernández, que había ido a presionar por si las moscas. Y sí, salieron las moscas y superó al meta celeste. Los locales no quisieron verse demasiado afectados, pero pecaron de precipitación en las combinaciones, sin claridad en la medular.

Había, eso sí, que tomar ciertas precauciones dada la facilidad de construcción de un rival con las ideas muy claras. En el minuto 6, de hecho, una jugada de Jesús Rubio por banda derecha fabricó un mano a mano para Fernández que ganó García. Por parte local, algún centro y un disparo lejano y muy desviado de Sergio Martín antes de la más clara ocasión de Samu Corral. No había manera de encontrar el ritmo y el Villanovense pudo marcar en una doble ocasión de Mustapha en los minutos 38 y 39.

La primera fue taponada a saque de esquina y la segunda se topó con los guantes de García tras una jugada personal. La sensación de peligro de los extremeños había sido manifiesta incluso en su último balón parado, el saque de esquina forzado en esa jugada del extremo, con cabezazo alto de César Morgado incorporado al ataque para ganar la partida por arriba a las torres ejidenses. Tocaba replantearse varias cosas partiendo desde la 'sala de máquinas' para nutrir de mejores balones a los estiletes Javilillo y Darío Guti.

Méritos sin contundencia

La vuelta al terreno de juego mostró un CD El Ejido decididamente volcado al ataque y mucho más fluido, que contrajo los méritos suficientes al menos para sumar en un partido de vital importancia. De hecho, por ocasiones pudo haber ganado. El principal actor fue Emilio Cubo con sus incorporaciones por la derecha. Un centro suyo lo remató en plancha alto Sergio Narváez a los dos minutos de comenzar, ello tras un control que se fue por poco a Sergio Martín, lo que le impidió engatillar.

Los mismos protagonistas aparecieron en el 57, con centro y esta vez 'no remate' de Narváez, solo en el segundo palo, al quedar cegado por el sol cuando se cantaba el gol si llega a conectar el cabezazo. Llegaría una tercera con la testa, esta vez de Samu Corral marcando a la perfección los tiempos y el giro del cuello para hacer lucirse a Wilfred con un paradón bajo palos. Cubo había dado toda una. La falta de contundencia en retaguardia, muy evidente, se había trasladado a vanguardia.

Mustapha se aprovechó de lo primero recogiendo un esférico que después mandó fuera bien presionado, pero habría una más clarísima para los celestes en las botas de Javilillo. Ocaña centró desde la izquierda y el extremo remató a la media vuelta tapado por Candelas, que resultó lesionado. Alfonso recogió el rechace y tiró alto, viéndose también tapado en otra siguiente acción. No se vio puerta y se pagó con la sentencia en el 85, al batir entre las piernas Álvaro a García en un mano a mano regalado por Mustapha. Perdonó el tercero Carlos Fernández. El público aplaudió a su equipo pese a la derrota.