De partido incómodo, resultado feo

Desde antes del comienzo ya se sabía que iba a ser complicado. El viento molestaba mucho, racheado de levante entrando como un cuchillo a la grada de tribuna. Pese a ello, hubo otra buena entrada en el Campo Municipal de Santo Domingo para animar a su equipo en un choque vital ante un rival directo por la permanencia en la categoría, un Atlético Sanluqueño último después de la victoria del Extremadura en casa del Atlético Mancha Real por 1-2. Ese resultado era bueno para el CD El Ejido, puesto que dejaba a los jienenses a tiro, pero había que sacar el choque ante los gaditanos adelante.

Desde el principio se comprendió que había que madurarlo, puesto que los de Rafa Carrillo 'Falete' se plantaron muy bien y no se complicaron, teniendo al portero Diego García, ex de la UD Almería, sin parar de hacer indicaciones y de motivar a sus compañeros. Así, pasaron los minutos sin que llegase sensación de peligro en ninguno de los costados, especialmente sobre la meta de un García que estuvo inactivo hasta justo antes de la llegada del descanso. Por su parte, los celestes tuvieron problemas en la continuidad, sin poder dar criterio a la circulación del esférico.

El cuero pasaba casi más tiempo fuera del rectángulo de juego que dentro, pese a que el club ejidense realiza una gran labor con sus recogepelotas. Saque de banda sobre saque de banda, lo más peligroso de los de Alberto González fueron dos faltas, una lanzada alta por Sergio Martín y otra a la barrera cuya ejecución correspondió a Samu Corral. Además de eso, intentó poner en el área dos centros que salieron muy pasados, uno en una falta lateral y otro en un saque de esquina, ambos por la derecha. La única vez que se pudo conectar arriba fue por la zurda de Alfonso, cuyo centro sacó la zaga.

Jarro de agua fría

Por parte del Atlético Sanluqueño, su habilidoso extremo Magui hizo una jugada personal sin rematador y reinó en la medular Sana, de gran recorrido, que se bastó para anular la creatividad ejidense. Además, cuando su equipo decidió dar un paso al frente como último arreón antes del descanso, también tuvo criterio en ataque. Sin apenas haber aparecido por el área local, los gaditanos rozaron el gol en un cabezazo de José que detuvo con una magnífica estirada García, y lo lograron en el consiguiente córner después de sacar el meta con el pie otro balón que entraba, lanzado por Sana, y remachar Alberto Rodríguez.

Ficha técnica 1 CD El Ejido García; Emilio Cubo, Admonio, David Fernández, Ocaña; Sergio Martín (Dani Cara, m. 66), Dani Espinar (Gabri, m. 77); Javilillo, Sergio Narváez, Alfonso (Álex Chico, m. 66); y Samu Corral.

1 Sanluqueño Diego García; Alberto Fernández, José, Jesús Muñoz, Sergio Ceballos; Sana; Magui (Antonio Jesús, m. 87), Carlos García, Parada, Víctor Armero; y Alberto Rodríguez (Rufo, m. 60). Goles 0-1, m. 41: Alberto Rodríguez; 1-1, m. 55: Javilillo. Árbitro Ruipérez Marín (comité castellano-manchego). Mostró cartulinas amarillas a los visitantes José (m. 30), Alberto Rodríguez (m. 54) y Diego García (m. 83). Incidencias Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de liga en Segunda División B en su grupo IV disputado en el Estadio de Santo Domingo ante unos 1.200 espectadores. Frío y viento molesto.

Dos remates consecutivos en el área pequeña son demasiados y al descanso se llegó por detrás en el marcador después de una primera parte en la que se quiso y no se pudo. Había que remar contra 'viento y marea', nunca mejor dicho. No se había jugado mal, sino que se había jugado según había mandado una atmósfera extraña, la referida a la meteorología y la concerniente a un partido feo. Sin cambios tras el paso por vestuarios, a la primera, 30 segundos de la segunda parte, Emilio Cubo ya había subido y puesto un centro al que llegó Javilillo muy forzado. Después el lateral diestro ensayó el disparo y se le marchó alto.

Empate y empaste

Cerca estuvo de empatar Sergio Martín con un disparo ajustado al palo que Diego García, por poco, no introdujo en propia meta. El que sí acertó fue Javilillo, si bien medio gol fue de Samu Corral. El ariete recibió un centro, pisó el cuero de espaldas a la portería sobre el punto de penalti y habilitó al extremo para que, con calma, fusilara a Diego por la escuadra. Quedaba mucho partido y se volvía a empezar de nuevo. Antes del tanto se dejó pasar hasta la cocina a Magui, que tiró flojo, y después de las tablas Alberto González movió banquillo ejidense y metió a Dani Cara y Álex Chico, más tarde a Gabri.

Se gustó el CD El Ejido tocando y tocando a partir del trabajo de recuperación de Samu Corral, y de izquierda a derecha trenzó una jugada que otra vez más no tuvo rematador al centro servido por Dani Cara. Llegaron los mejores minutos celestes, raseando y buscando espacios, pero no se veía puerta. Narváez chutó 'desde su casa' en el 77 y, en el 82, enseñó para qué se le ha fichado creando un mano a mano a Samu Corral que ganó Diego García. En otra más de triangulación, Álex Chico tiró a las nubes en el 87. Empujó el CD El Ejido, echando toda la carne en el asador, pero no tuvo recompensa.