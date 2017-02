Tres puntos en juego para respirar o sufrir

Algo más de tres puntos se dirimen hoy en el partido entre el Real Jaén y el CD El Ejido, derbi andaluz al que comparecen ambos equipos con incuestionable necesidad de victoria para salir de la 'zona caliente' de la clasificación. El Real Jaén recibe al CD El Ejido figurando dos puntos por encima de los puestos de descenso, cuya 'mejor posición' precisamente ocupa el conjunto almeriense. Por ello, el equipo celeste concurre al envite a sabiendas de la importancia del mismo, en el que estará apoyado desde las gradas por algunos seguidores.

El partido ha despertado una gran expectación en el entorno jiennense, posiblemente más que por la necesidad de victoria por la generada por la muy delicada situación económica del club, que ha sido puesto a la venta por la actual empresa propietaria del mismo, al simbólico precio de un euro, obviamente con varias matizaciones para quien o quienes tomen el relevo. Buscando lleno y sobre todo demostración de apoyo al club se ha puesto en marcha la Mesa de la Afición, con entradas a la venta al precio de un euro para las localidades de Fondo y Preferencia. Con esos alicientes, comenzará a rodar el balón.

Mentalización celeste

Después de la sesión matinal de entrenamiento realizada ayer en Santo Domingo, los componentes del CD El Ejido pusieron fin a la preparación con vistas al importante reto liguero que dirimen frente a un rival directo en la clasificación. Al término de la citada sesión de trabajo, la comunicación de la convocatoria que hoy, a las 10.00 horas, parte rumbo a la ciudad del Santo Reino.

En la lista de jugadores que se desplazan a Jaén hay dos bajas por lesión, la del delantero Darío Guti y la del defensa lateral Neto, ambos ya casi inmersos en la recta final de los ejercicios de recuperación que vienen realizando. Otras novedades son los descartes, por decisión técnica, de Sofian y Gomis, volviendo a la lista Álex Bautista.

Lo que está tajantemente claro, en el colectivo celeste, es la mentalización en torno a la importancia del partido en el lado positivo, a sabiendas de que lograr los tres puntos en juego le haría salir de la zona de descenso. Y, en el aspecto negativo, más preocupante, seguir ocupando una plaza en la parte baja de la tabla que señala el camino del indeseado regreso a Tercera División.

Opinan los técnicos

Para Alberto González, entrenador del conjunto celeste, reencontrarse con el camino del gol, para ganar hoy, es la principal referencia expuesta en la previa del partido. «El equipo está trabajando bien y esperamos estar acertados cara al gol, recuperando esa eficacia goleadora que se pudo ver en el encuentro ante el San Fernando».

Sobre el Real Jaén, tiene claro que los graves problemas económicos que atraviesa no impedirán que le falte motivación para ganar y para evitarlo pide intensidad a su equipo. «Queremos jugarles con mucha intensidad, aprovechar los espacios y llegar muchas veces a su área. Demostrar ese desparpajo que hemos puesto siempre en el campo. Esa es nuestra esencia», comentó.

Por su parte, Ramón Tejada, entrenador del Real Jaén, destaca la importancia del partido, con tres puntos en juego ante un rival directo. «Tiene un cariz muy parecido al de jornadas anteriores ante rivales directos. En esa intención de eludir los puestos de descenso, el golaverage está en juego. El CD El Ejido es un equipo que viene con la necesidad de ganar, nosotros jugamos como locales y tenemos que ser solventes». A modo de arenga a sus jugadores destacó las premisas necesarias para ganar. «Es un partido en el que tenemos que seguir mostrando el compromiso del equipo».

Sobre el CD El Ejido, dejó claro que será un rival muy complicado. «Mantiene una propuesta muy similar a la de la primera vuelta. Su entrenador tiene una idea clara de qué fútbol quiere». En el mismo sentido, igualmente en relación al conjunto celeste, esgrimió otros argumentos a tener en cuenta en el partido de hoy. «Tiene un estilo de juego profundo, apostando por laterales de largo recorrido y acumulando bastantes jugadores en el centro del campo. Asume riesgos y es un equipo valiente».

Un rival sobrio en casa

No andan mucho mejor las cosas al Real Jaén, en cuanto a suma de puntos, en lo que va transcurrido del presente campeonato. Los de la ciudad del Santo Reino reciben al CD El Ejido con dos puntos más en su casillero, aunque con una aceptable trayectoria en relación a los marcadores que presenta en los once partidos que lleva disputados en el Estadio Nuevo La Victoria, reflejados en cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas.

En el plano referente a las novedades en sus filas para el envite de hoy, tal como se anunció en su momento, son tres las bajas que tienen, todas ellas por tarjetas, casos del portero Adri, el defensa Álex Carmona, y del delantero Sergio Molina. En el apartado de dudas, figuran Cifu, Rafa Mella y Joserra.

El equipo que entrena Ramón Tejada ganó a la Balompédica Linense (5-2), Granada B (2-1), Cartagena (2-0), At. Sanluqueño (4-2) y Córdoba B (2-0). Los empates, contra el Linares Deportivo (0-0), At. Mancha Real (2-2), CF Villanovense (1-1) y Lorca CF (0-0). Y las derrotas, encajadas en los envites con La Roda CF (0-1) y Recre (1-3). Destacar, en el apartado goleador del conjunto jiennense en casa, que marcó 19 goles, habiendo 'visto puerta' en ocho de los once partidos, logrando mantener la portería a cero en tres.