Con la ilusión de volver a 'repetir faena'

Después de volver a disfrutar del sabor de la victoria, con goleada (4-0) al embalado San Fernando CD, llega un nuevo reto para el CD El Ejido. Lo disputa hoy, en el Campo Cartagonova, donde le espera el FC Cartagena, equipo que lidera el Grupo 4 de Segunda División B y ante el que el conjunto celeste quiere anotarse los tres puntos, que muy posiblemente le devolverían a una posición clasificatoria más tranquila.

El CD El Ejido comparece con varias bajas en sus filas, casos de Darío Guti, Álvaro Ocaña y Neto, y con novedades en la convocatoria, entre ellas las de Álex Chico, uno de los cuatro fichajes de invierno, además de la del canterano Jairo. Por otra parte, el club celeste, que ha renovado a Paquito, le cede a otro club hasta final de la presente temporada. Se augura un partido intenso, con bastante ambiente en Cartagonova y con buena propuesta de fútbol por parte de ambos equipos. Destacar que los celestes contarán con respaldo desde las gradas, donde estarán presentes numerosos seguidores, principalmente componentes de las peñas del CD El Ejido.

Varias altas y bajas

El 4-0 endosado al San Fernando CD en la pasada jornada, que puso fin a la racha de siete jornadas sin ganar del equipo celeste, ha reactivado, como no podía ser de otra forma, la moral de los jugadores que entrena Alberto González.

Con vistas al partido, están descartados el delantero Darío Guti, ya inmerso en los ejercicios de recuperación de la lesión sufrida el pasado domingo en el partido de su 'reaparición celeste'. Tampoco están disponibles los defensas Álvaro Ocaña, por tarjetas, además de Neto y Adolfo, por lesión. No entran en la lista los otros dos últimos fichajes, casos de Sergio Narváez, procedente de la UD Socuéllamos, y Sergio Martín, que procede del Racing de Ferrol.

Como altas en relación a la pasada jornada figura Alfonso, superada la afección gripal que le dejó fuera de la lista, así como la de Gomis, en su caso por el fallecimiento de un familiar. Otra alta es la de Sofian, una vez cumplido el partido de sanción que le fue impuesto por tarjetas. Destacar la inclusión en la convocatoria de Álex Chico, nuevo fichaje procedente del CD Adra, así como el de Jairo, del Berja CF, conjunto filial celeste.

Mejor dinámica celeste

Alberto González, entrenador del conjunto ejidense, reconocía en la habitual comparecencia informativa previa a los partidos que, con vistas al de hoy en Cartagonova, había visto un ambiente muy distinto entre sus jugadores. «Ha sido una semana fantástica, tras la victoria que ha cambiado la dinámica negativa a nivel de resultados. La gente ha trabajado con mucha ilusión y ganas, como se venía haciendo, pero con el extra de haber conseguido un buen resultado que siempre anima mucho más el ambiente».

En relación al encuentro de esta tarde, comentó que tienen las ideas muy claras en lo referente a la trayectoria del rival con el que se van a encontrar. «Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival y que será un partido complicado. No es para menos y tenemos claro que jugamos contra el líder en su campo». Pero también tiene claro el técnico del CD El Ejido que confía en sus jugadores para intentar sorprenderle en su feudo. «Creemos en nuestras posibilidades, ya que durante la semana hemos trabajado y preparado bien el partido y creo que vamos a competirlo con la ilusión de ganarlo», destacó el técnico.

Con 'cuchillo en los dientes'

Por su parte, Alberto Monteagudo, entrenador del FC Cartagena, ha declarado que no guarda buen recuerdo del encuentro de ida disputado en el ejidense Municipal de Santo Domingo, donde su equipo encajó la primera derrota de esta temporada. «Contra este equipo allí seguramente jugamos el peor partido de la temporada, junto a la salida a Jaén quizás. Fue un partido feo, sin apenas ritmo y no se me olvida ese partido».

No considera el choque como de 'sacarse la espina' de la ida, pero sí de motivación extra. «No sé si revancha, pero sí hay ganas de solventar el partido, porque allí perdimos y nos dio bajón. No estuvimos bien. Se lo recordé a la plantilla y hoy lo haré otra vez. Hay que ir con el cuchillo entre los dientes con balón, sin balón, porque estamos en casa tras ganar fuera y hay que sumar dos seguidas y la gente tenga claro que en casa el Cartagena es más poderoso, que es lo que ha caracterizado mi etapa aquí, aunque ahora hayamos ganado bastantes fuera».

Un 'hueso' en casa

El FC Cartagena recibe al CD El Ejido con la baja de Miguel Guirao, centrocampista ofensivo que llegó cedido por la UD Almería y que se recupera de la grave lesión sufrida en la pretemporada. Por otra parte, tiene la duda de Ardiles, uno de sus fichajes de invierno, en su caso por trámites federativos.

Los albinegros ocupan el liderato del grupo, con 44 puntos y un excelente registro, referente a los marcadores de los partidos jugados como local. De los diez que lleva, se anotó la victoria en seis, empató dos y perdió en los dos restantes, destacando que logró marcar algún gol en nueve de los diez envites.

Las victorias del equipo albinegro fueron contra el Linares Deportivo (3-0), At. Mancha Real (3-1), La Roda CF (5-3), Granada B (2-1), Marbella FC (3-0) y At. Sanluqueño (2-0). Los empates, con el CF Villanovense (1-1) y la Balompédica Linense (1-1), perdiendo contra el Lorca CF (0-1) y el Córdoba B (1-2).