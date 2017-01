El fútbol no vuelve a casa tras la Navidad

El cambio de horario no sentó bien al CD El Ejido, cuyos jugadores se personaron en el Estadio de Santo Domingo a la hora prevista pero no así su fútbol. La primera parte fue de un querer y no poder, sin ideas y sin chispa tampoco, por lo que al Melilla le sobró con tener orden y disciplina para maniatar a los de Alberto González. Encima, el cuadro visitante tuvo la suerte de que en uno de sus primeros merodeos en el área ejidense marcó aprovechando un rechace. Sobresaliente fue la actuación en la medular de Alí Diakité en solitario como pivote, ganando todas las batallas y dando equilibrio a sus compañeros. Por el contrario, nervios e imprecisión en los locales.

El comienzo de la segunda mitad vino a confirmar que no era el día, y que si se lograba la remontada iba a ser con una debacle norteafricana. Al cuarto de hora el CD El Ejido ya no tenia a ninguno de sus dos laterales, primero Gomis y después Neto, para ganar presencia en la medular con Dani Espinar y para encontrar desborde con Paquito. La parte emotiva llegó en el minuto 69, con la vuelta a los terrenos de juego de Dani Cara tras su larguísima lesión, pero con el añadido de que el retirado fue Álex Bautista. Sofian se quedaba 'solo' en retaguardia, con ayuda de Alfonso y Emilio Cubo por cada banda.

Querer y no poder

ficha técnica 0 CD El Ejido García; Neto (Paquito, min. 63), Álex Bautista, Sofian, Gomis (Dani Espinar, min. 52); David Fernández, Emilio Cubo; Javilillo, Fran Oller, Alfonso; y Samu Corral.

2 UD Melilla Dani Barrio; Pepe, Mahanan, Sergio Sánchez, Jilmar; Alí Diakité; Nando, Borja Prieto; Kiu (Sufián, min. 73), Nacho Aznar (Cubillas, min. 79) y Santi Luque (Álex Cruz, min. 84). Árbitro Martínez Montalbán, de Murcia. Amonestó a los locales David Fernández (min. 30), Fran Oller (min. 61), Emilio Cubo (min. 67) y Javilillo (min. 93), así como a los visitantes Nando (min. 7), Alí Diakité (min. 44) y Kiu (min. 73). Expulsó a Sofian por doble amarilla consecutiva (min. 86). Goles 0-1, min. 6: Nando; 0-2, min. 91: Cubillas.

Valiente el técnico malagueño, puso toda la carne de la que disponía en el asador, pero los minutos avanzaban y la inspiración celeste no aparecía. De hecho, se llegaba a la recta final con Dani Barrio, el portero visitante, inédito en todo el choque. Parecía todo distinto cuando Alfonso engatilló el primer tiro, desviado, en el primer minuto, pero acto seguido el Melilla cogió la iniciativa, insistió encadenando varios balones al área y en uno de ellos, minuto 6, Nando recogió el cuero y de primeras lo alojó en la escuadra de García, que estaba bien situado pero que se vio sorprendido por el disparo. Fue determinante para reforzar más aún el planteamiento visitante.

El 0-1 llegaba muy pronto, pero a pesar de que quedaba todo un mundo, ese mundo fue triste y sin imaginación alguna. Alí Diakité mandó y pudo con dos y con tres mediocentros celestes, pese a que en la última jugada antes del descanso vio la amarilla. El dibujo de Josu Uribe de 4-1-4-1 fue contrarrestado por Alberto González metiendo madera en la medular, pero no se generaban llegadas porque no se logró que hubiera manejo de balón. El Melilla permitió los pases en largo de Álex Bautista, que no hacían daño, en una primera parte en la que Javilillo generó con una acción individual el único peligro.

Hizo la cuerda por la frontal del área buscando el hueco, lo encontró y metió una rosca al palo largo que se marchó fuera por poco. Fue lo único parecido a lo que ha venido siendo el cuadro ejidense durante lo que va de curso, mientras que el Melilla apenas se asomó a las inmediaciones de García, solo con una jugada de Nacho Aznar y en una falta directa lanzada por Kiu. Al descanso se llegó con un balón parado que colgó Fran Oller, perpendicular y a las manos de Dani Barrio. Al regreso las ocasiones siguieron brillando por su ausencia en uno y otro lado, si bien la necesidad era local.

Sin defensas

Los tres cambios de González quitaron a tres de sus defensores, y el cuarto, Sofian, fue expulsado tras ver amarilla en una falta y protestar la decisión arbitral hasta ver la segunda consecutiva. Era el minuto 86 y el marcador marchaba con un 0-1 que parecía inamovible hasta que una gran jugada por la izquierda de Álex Cruz, con pase de la muerte a Cubillas, sentenció en el 91. Se confirmó lo que se esperaba según lo visto sobre el terreno de juego, si bien es cierto que Samu Corral tuvo el empate en un balón colgado por Fran Oller y que remató de cabeza en plancha por encima del larguero. También perdonó Nando antes, o mejor dicho, García evitó el segundo del Melilla con una gran mano abajo.

Llegó así la tercera derrota seguida del CD El Ejido en una racha de seis sin ganar y de un solo punto sobre 18 en juego, en esta ocasión sin nada a lo que aferrarse dada la ausencia absoluta de fútbol y frescura. El descenso está muy cerca, y muy lejos el 2-0 sobre el Córdoba B, allá por el 13 de noviembre, último triunfo celeste en su primera aventura en Segunda División B.