Nuevos dígitos, idéntica rivalidad

Días de locos para las familias, un ir y venir permanente, prisas y compras, todo con el añadido de las vacaciones escolares. Se pueden producir despistes a la hora de focalizar que se avecina un gran espectáculo deportivo, pero de puertas para adentro el staff de Unicaja se aísla de la Navidad. «No nos afecta porque estamos entrenando normalmente». Piero Molducci bromeaba ayer con el entreno de la tarde. «Por la noche afecta si uno quiere mirar la cabalgata, que después del entrenamiento es un problema, pero no afecta al partido». No es de Reyes Magos porque «en Italia no hay y los regalos se dan en la Navidad», pero puestos a pedir, estaría bien una victoria mañana.

Eso sí, sabe que no es cuestión de magia, sino de trabajo. «Sería un buen regalo, pero hay que jugar un partido difícil, porque Teruel llega aquí pensando que puede ganar, que ya ha ganado la Supercopa, así que hay que jugar bien». En su plantel percibe cierto 'pique' por la derrota en el primer título del curso. «Pienso que sí porque fue un partido muy raro, estábamos perdiendo, después ganando, en el tie break hubo una bola para ganar, un contraataque que no se colocó., y Teruel sacó muy bien». En ese sentido, sea quien sea el rival, el saque es una clave. «Tenemos como equipo un buen saque y a ver cómo son las decisiones de Teruel en ese sentido, pero es un buen equipo».

Sin predicciones

No se puede hacer predicción alguna. «Dependerá de si juega aquí y como juega en su casa, donde en la Supercopa nos provocó problemas en recepción durante todo el partido». El italiano siempre ha tenido un gran respeto por los de Rivera, y jamás los ha sacado de las quinielas. «Teruel ha pasado un mes malo, pero es un gran equipo que puede ganar contra nosotros y contra Ca'n Ventura». Sobre si el gran rival es el conjunto balear, reconoce su fortaleza pero no olvida a los demás. «Es fuerte, con jugadores que estaban aquí el año pasado, y ahora está jugando bien; vamos allí en dos semanas, en una segunda vuelta con Palma, Ibiza y Teruel fuera, aunque no cambia mucho».

Se ha retomado el trabajo con ganas y vuelve a insistir en que «las vacaciones sirven siempre después de tres o cuatro meses sin desconectar». Se empieza de nuevo con dos partidos en Almería, ya que tras Teruel llegará Melilla, «el primero de la 'vuelta'; es importante empezar bien el sábado y continuar la segunda mitad como la primera». Nada preocupado por la Copa del Rey, insiste en su máxima. «Voy partido por partido». Sí es básico que se llega por semifinales y con máxima confianza. «Hemos perdido un solo set, tenemos en la cabeza que somos un equipo fuerte, y eso es lo más importante, que sabes que tu equipo es bueno, pero hay que jugar cada partido; en el deporte no sirve lo de antes, sirve el mañana».

En los dos bandos

Entre las principales armas de Unicaja está su brillante dirección de juego, a cargo de un hombre que ha jugado estos duelos en los dos equipos. «Se vive de una manera diferente por el hecho de los colores de la otra camiseta, siempre hay un poco de rivalidad extra, es un partido con un poquito más de tensión, en el que los dos quieren demostrar quién está más fuerte, pero aún así, por el momento de la temporada en el que estamos, no va a decidir nada que no sea ganar a tu rival y sentir que estás más fuerte que él, no va a ser decisivo para nada». Miguel Ángel de Amo se queda como único objetivo el de «jugar bien y demostrar que estamos arriba». Nota la responsabilidad, pero se siente cómodo conviviendo con ella.

Sobre el rival del sábado, parecida lectura a la de Molducci. «Se ha visto a un Teruel bastante irregular, con un mes malo, en la Supercopa hicieron su mejor parido hasta ahora y se demuestra que los estados físicos y mentales cambian mucho». Queda un mundo «de aquí hasta abril, mes de los play offs», por lo que eso es otro argumento que 'desdramatiza' el partido. «Servirá para ver el momento, cómo nos han sentado a los dos las vacaciones, cómo nos ha sentado a los dos su victoria y nuestra derrota en la Supercopa, e insisto en que no va a decidir nada». En su caso particular, pretende «mantener el nivel» en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, y eso repercute en el beneficio de todos.

En ese sentido, hace balance. «Te dicen, 'los colocadores, sobre los 30', y cuando eres joven dices que no es así, pero realmente es el buen momento del colocador y pienso que lo estoy notando». Pros y contras, claro. «Físicamente te tienes que cuidar más, tienes que estar atento a más cosas, pero el juego sale solo, no tienes que estar tanto tiempo pensando y puedes centrarte en cosas diferentes que cuando eres joven estás más nervioso y no las ves». A ello ha dado un empujón su paso por la selección. «Tácticamente afronto de manera diferente los partidos, he aprendido mucho este verano al no hacer voley playa y estar cuatro meses más viviendo y afrontando voleibol».

No ha dejado escapar la ocasión de crecer. «Eso debe de notarse en la pista, lo he sabido aprovechar y quiero seguir con este nivel que me da una seguridad grande y un estatus dentro del equipo que se nota con respecto a los compañeros». La variedad de ataque de Unicaja lo nota. «Puede influir un cambio físico mío, que me siento más rápido; este verano me han exigido mucho con la selección, un cambio de peso y de metabolismo, y al llegar más rápido a la pelota estoy más cómodo». No todo punta, sino mucho juego por el centro, y eso tiene otra clave. «Influye el estado de forma de Borja Ruiz, para mí el jugador más decisivo de la Liga con mucha diferencia; da confianza tener a un hombre que está por encima del 80%».

La carrera por ir al Europeo se ha iniciado y admite 'pique' con otros colocadores con los que pueda rivalizar por un puesto, «solo deportivo porque llega una cita bonita en la que se quiere estar». Eso sí, no se descentra del objetivo actual. «Estamos pendientes de otra cosa, de jugar bien, de mantener nuestra posición y terminar ahí, lo que nos puede dar mucha ventaja en los play offs». También ventaja es este sábado contar con la afición. «Se está haciendo una gran labor en los colegios, los niños están interesados y quieren informarse del equipo, que además de ganar el año pasado hizo los deberes y está enganchando; el pabellón responderá».