CD El Ejido La ley de Murphy se hace celeste Antonio Pino espera que caiga el balón, tras un saque de esquina, con barullo en el área del San Fernando. / PACO ALONSO El San Fernando, con la otra ley, la del mínimo esfuerzo, vence en Santo Domingo y hunde al CD El Ejido PACO ALONSO Lunes, 22 octubre 2018, 00:11

EL EJIDO. El último en salir del campo fue Alberto González, que uno a uno fue animando a sus jugadores tras la tercera derrota consecutiva en casa, ello tras felicitar a José Herrera, el míster isleño, y que con valentía esperó para quedarse solo y transitar así hacia el túnel de vestuarios entre las quejas de la grada. La culpa se centra, según el criterio del respetable, en el técnico malagueño, que así lo prefiere si con eso protege a sus hombres. Lo cierto es que el 'Alberto, vete ya' se vio mezclado con aplausos de apoyo a un entrenador que obró el ascenso y dos permanencias, pero que anímicamente pareció muy tocado.

0 CD EL EJIDO SAN FERNANDO Aulestia; Emilio Cubo, Álex Sánchez, Carlos Garrido, Tomás; Gabri, Sergio Jiménez (Jordan, min. 58); Javilillo (Jesús Rubio, min. 69), Marcelo (Carralero, min. 58), Antonio Pino; y Samu Corral. 2 Rubén Gálvez; Gabi Ramos, Lolo Guerrero, Colo, Diego Simón (Juanje, min. 58); Raúl Palma, Bruno Herrero; Manu Ramírez, Carri, Pablo Sánchez (Javi Gómez, min. 88); y Pau Franch (Ángel Torres, min. 78). 0-1, min. 39 Pau Franch define ante la media salida de Aulestia. 0-2, min. 46 Pau Franch fusilara otra vez al meta celeste. Ruipérez Marín (Comité Castellano-Manchego). Mostró cartulinas amarillas a los locales Gabri (min. 26), Carralero (min. 75), Samu Corral (min. 77) y Emilio Cubo (min. 86), así como a los visitantes Pablo Sánchez (min. 28) y Colo (min. 70). Expulsó con roja directa a Carlos Garrido (min. 64) por parte del CD El Ejido. Partido correspondiente a la novena jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Estadio Municipal de Santo Domingo ante 1.003 espectadores.

Y es que nada hacía presagiar al inicio del partido el desenlace que tuvo, con dos goles de los llamados psicológicos, justo antes del descanso y nada más regresar del mismo. Sobre todo dolió el primero, porque durante 40 minutos se había sido ampliamente superior, pero al intermedio se llegaba por detrás en el marcador, además de que en el segundo jugó también la mala suerte, con un resbalón inoportuno de Carlos Garrido para dejar libre al ariete Pau Franch. El CD El Ejido aplicó lo de querer y no poder en un partido en el que, acuciado por las bajas, dio un alto ritmo al juego y pasó por encima de su rival durante la primera parte, pero sin gol.

Gran primera parte

O bien el merodeo y la circulación ágil en las inmediaciones del área del San Fernando no daban para disparo, o bien la falta de inspiración individual, un fin de semana más, echaban por tierra la propuesta táctica. Así, con el joven Marcelo, del filial, en el once inicial, repitiendo con el primer equipo tras haber debutado y marcado en Ibiza, el soplo de aire fresco cundió sobre el césped, en el que dicho sea de paso reinaba el fuerte viento racheado de Levante, que entraba de costado para dificultar los balones aéreos. En un saque de esquina precisamente rondó el gol, pero sin llegar a chutarse ni cabecearse a puerta. Firme atrás, el cuadro celeste no dejó que el gaditano se aproximase a Aulestia, y buscó alimentar tanto la banda derecha como la izquierda. Justo desde costa a costa se movió el esférico para encontrar superioridad y dejar solo a Javilillo ante Rubén Gálvez, errando el mano a mano el interior local.

Era el minuto 10 y se materializaba así lo que se venía viendo, pero se pecó de ansia por marcar y, por ello, en ciertas situaciones, de precipitación. Los balones a la espalda de la defensa visitante hacían daño, pero faltaba el toque de precisión que se merecían las dos o tres marchas más que se estaban poniendo respecto a un adversario de la zona alta que acudió a El Ejido a tirar por primera vez en el minuto 21, muy desviado y flojo a cargo de Bruno Herrero. Justo antes de ello se pidió penalti en una jugada entre Antonio Pino, este domingo por banda, y el central 'Cata', no concedido por un colegiado castellano manchego que en la segunda parte se destapó con las cartulinas amarillas.

Gol en contra y zozobra

A la segunda vez que avanzó metros el San Fernando obtuvo premio, con un pase maravilloso de Manu Ramírez a Pau Franch para que el '9' definiera a la perfección ante la media salida de Aulestia. El jarro de agua fría estaba servido, más helada que nunca por todo lo propuesto previamente y que no había servido para nada. El tanto, psicológico según dicen las máximas del fútbol, se vio acompañado por otro igualmente catalogado así, puesto que se produjo en el primer minuto de la reanudación, merced a un resbalón de Carlos Garrido para que Pau Franch fusilara otra vez al meta celeste. No había habido tiempo para nada y el segundo golpe se encajó para quedarse 'groggy'.

No hizo falta el KO anticipado del San Fernando, que después tuvo cinco ocasiones muy claras para ampliar su renta, dos palos incluidos, mientras que el CD El Ejido se peleaba consigo mismo, con controles que se iban, con carreras que no se ganaban y con falta de brújula para haber aprovechado que, pese a todo, el cuadro de Herrera, se había partido y no disponía de medio campo. Javilillo chutó muy flojo en el 57, Samu Corral asistió a Pino, que perdió el duelo con Lolo Guerrero cuando parecía en ventaja para haberlo ganado, y Garrido vio la roja al ser el último hombre en un agarrón al crecido Franch. Los minutos fueron puñales, si nada de acierto ni de Samu Corral ni Jordan en una jugada que pudo haber sido el 1-2 ya en la recta final. Así se cerró un partido de dos leyes, la de Murphy y la del mínimo esfuerzo.