CD El Ejido El CD El Ejido sigue por donde lo dejó Lolo González abrió la lata, de penalti, para hacer más cómodo el triunfo celeste. / PACO ALONSO Dos victorias seguidas por primera vez, más poder goleador ante el Jumilla y visos de 'próspero año nuevo' PACO ALONSO Lunes, 8 enero 2018, 00:47

La tarde se presentó gélida, con media España 'atascada' por la nieve, tal y como aparentó comenzar el equipo celeste un partido que, sin embargo, resultó ser un monólogo. Y es que el Jumilla, en puestos de descenso, buscó en la vuelta a la competición demostrar que quiere dar un paso al frente, pero solo le duró unos minutos. El CD El Ejido si vencía podía empezar a tener dudas sobre si mirar 'hacia arriba', a 5 puntos de los puestos de promoción justo traspasado el ecuador de la competición. Además, sería la primera vez que enganchara dos triunfos consecutivos, algo significativo y que logró tirando de superioridad.

Los de Alberto González no se vieron sorprendidos por el empuje inicial del cuadro murciano, que presionó arriba y provocó la incomodidad en la salida de balón ejidense. Con una marcha más, el Jumilla tiró en el minuto 3 con Julián como artillero, pero tapó la defensa. La sensación de peligro siguió con la siguiente jugada, invalidada por fuera de juego de Chaco cuando estaba con la caña. Conforme pasaban los minutos se perdía fuelle visitante, y comenzaban a 'verse' entre si los locales, todavía no decididos si por una banda o por la otra a la hora de montar el ataque. Quizá por ello usaron las dos y también el centro.

CD El Ejido Gianfranco; Emilio Cubo, Jean Calvé, Javi Hernández, Fermín; Lolo González, Rodri (Javilillo, min. 75); Carralero (Echu, min. 59), Velasco, Alfonso; y Samu Corral (Antonio Pino, min. 70). Jumilla Embela; Julián, Neftali, Cifu, Álvaro; Manu Migue, Caye (Titi, min. 69); Chupe, Fran Moreno (Manolo, min. 76), Txomin; y Chaco (Robles, min. 62). Árbitro Ruipérez Marín (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Emilio Cubo (min. 33) y Antonio Pino (min. 90), así como a los visitantes Caye (min. 8), Cifu (19), Txomin (min. 43) y Manu Migue (min. 80). Expulsó por doble amarilla a Neftali (min. 50) por parte del Jumilla. Goles 1-0, min. 20: Lolo González (p); 2-0, min. 22: Samu Corral; 3-0, min. 43: Samu Corral; 4-0, min. 51: Carralero; 5-0, min. 85: Echu. Incidencias Partido correspondiente a la vigésima jornada del grupo IV de Segunda B disputado en Santo Domingo ante algo menos de un millar de espectadores.

Festival Corral

Un primer balón entre líneas a Samu Corral fue ligeramente largo, quedándose el ariete a escasos centímetros de haber conectado ante la salida del meta Embela. La confirmación de que el campo ya empezaba a inclinarse hacia el fondo sur fue un centro de Alfonso que engatilló Velasco en el 12, también tapado por la zaga, como en el otro costado. Antes de que Samu Corral comenzara a 'decidir' con sus acciones, Caye chutó fuera por el lateral en una última llegada murciana. Ya no hubo más ante Gianfranco, mero espectador desde entonces. Sin embargo, Embela fue tres veces a la red antes del descanso, la primera con un penalti cometido por Cifu al empujar a Corral en un centro de Carralero.

El '9' de El Ejido se fue al suelo a medio metro de la raya de gol en una jugada ensayada de saque de esquina y no perdonó desde los once metros el especialista Lolo González. Era el minuto 20, pero al poco de la celebración ese marcador se modificó con una presión de Samu Corral que provocó la duda entre la zaga de los de 'Pato', con un último pase atrás muy corto de Cifu al que sí llegó la puta de la bota del motrileño para batir por bajo al meta jumillano. No por tanteo, pero sí por sensaciones, el choque ya se veía sentenciado, pero hacía falta ratificarlo y se avanzó mucho en ese sentido en una escapada de Alfonso, que remontó línea de fondo hasta la cocina y que sirvió en bandeja el doblete de Samu Corral.

Sin discusión

El ídolo local remató casi con la espinilla, pero su oficio es el de golear y lo cumplió a las mil maravillas para mandar el choque al túnel de vestuarios muy pintado del celeste de su camiseta. Atrás, muy atrás, quedaban los primeros minutos de empuje del Jumilla, ante lo que hubo trabajo, paciencia y orden. Otro de los 'minipuntos' a tener en cuenta para el segundo periodo fue que los dos centrales visitantes se marcharon al descanso tarjeteados, dejándolos en una situación bastante delicada y que desembocó en lo que se esperaba, segunda amarilla para uno de ellos, siendo para más inri en otro penalti con el que prácticamente se inauguraba la segunda mitad del encuentro.

¿Quién? Samu Corral lo provocó, presente en todas las acciones de gol del CD El Ejido, y esta vez el lanzador fue Carralero. Usado como extremo en esta ocasión por parte de Alberto González, engañó a Embela y firmaba el póquer ejidense en el minuto 51, clara renta acompañada de superioridad numérica durante muchos minutos. Saltó Echu sin modificar dibujo, mientras que Pato sí tuvo que buscar otras opciones con Robles y con Titi, sin que surtieran efecto alguno en un juego totalmente dominado por los celestes. Alfonso buscó su gol y debutó Antonio Pino, el último refuerzo de Mevy, facilitando la ovación para Samu Corral, el sustituido. El monólogo describió una superioridad abismal sobre el campo, no hubo pájara final, como ante Las Palmas, y sí la manita con el quinto, obra de Echu, en un pase atrás de Velasco. El CD El Ejido es el segundo máximo goleador del grupo.