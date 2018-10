CD El Ejido El CD El Ejido, a por la segunda alegría seguida Alfonso será uno de los estiletes ofensivos celestes en el derbi andaluz contra el Recre. / AGENCIA LOF Velasco, Álvaro y Dani son bajas, mientras que Garrido y Molo figuran como dudas para recibir al Decano, que llega con gran necesidad de ganar | Los celestes, después de lograr la primera victoria fuera, quieren prolongar racha en Santo Domingo ante el Recre, que lleva cinco jornadas sin ganar JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 14 octubre 2018, 00:54

Con pleno de alicientes se presenta el derbi andaluz entre CD El Ejido y Recre, que se disputa en el ejidense Municipal de Santo Domingo. Los celestes, tras lograr la primera victoria visitante de la temporada, quieren ofrecer a su afición el segundo triunfo consecutivo en un partido en el que de nuevo las bajas por lesión merman la plena disponibilidad de efectivos en la plantilla celeste que dirige Alberto González.

En cuanto al Recre, al que entrena el almeriense José María Salmerón, comparece con la presión de llevar cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria, lo cual está generando 'nervios' en el entorno albiazul. Para el Decano, en el envite a disputar en Santo Domingo, posiblemente haya 'más de tres puntos en juego', lo que indica, por su parte, la importancia de un derbi andaluz que se augura altamente competido y que llega rodeado de gran ambiente entre la afición ejidense.

Tres bajas y dos dudas

Habrá que esperar hasta poco antes del encuentro para conocer tanto la alineación inicial que decida poner en liza Alberto González, entrenador del CD El Ejido, como la relación de jugadores que completarán la lista de convocados. Como es habitual cuando el equipo ejidense juega en casa, están citados todos los jugadores del primer equipo.

Quienes no van a estar en la lista serán el guardameta Dani Hernández y los jugadores de campo Álvaro González y Velasco, los tres por lesión. En el apartado destinado a las dudas figuran los defensas Carlos Garrido y Molo, cuya disponibilidad no quedará despejada hasta poco antes del inicio del partido, ya que llegan en el tramo final de la recuperación de sus respectivas lesiones al entrenamiento celebrado en la mañana de ayer.

Confianza y posibilidades

Alberto González, entrenador del CD El Ejido, resaltó en la previa que siempre estimula más entrenar tras lograr una victoria. «Da la sensación de que da más confianza para afrontar los partidos con un punto más de tranquilidad». Después de ganar en Ibiza, primera victoria como visitante, puede llegar la segunda seguida, en lo que dijo confiar. «Podemos lograrla porque llegamos bien, convencidos de que podemos y es un buen momento para hacerlo».

Como rival o 'freno' para ello está el Recre, al que catalogó como aspirante al logro de una plaza para jugar el playoff. «Dispone de una gran plantilla, a la que han llegado muchos fichajes y eso hay que coordinarlo y darle forma. Además, tiene un gran técnico, con una trayectoria y grandes resultados».

Auguró en que será un pulso intenso, en el que espera el apoyo de la afición celeste. «El Recre va a ser un gran rival y será un partido duro, igualado y disputado. Espero que la afición se enganche más; es un buen momento porque jugamos dos partidos seguidos en casa», declaró.

Tener control para ganar

Por su parte, el almeriense José María Salmerón, entrenador del Recre, señaló que el CD El Ejido ha mejorado. «Es un equipo muy equilibrado, con gente muy buena por banda como Alfonso y Javilillo. Han mejorado en el aspecto defensivo respecto a temporadas anteriores. Va mejorando cada año y es muy competitivo». También destacó otra faceta del juego celeste. «Su entrenador está trabajando bien y si te cogen las transiciones son peligrosos, tienen a gente con desequilibrio y se ha reforzado bien este año».

También dijo que será un partido de exigencias, pero sobre todo de máxima concentración para volver al Colombino con los puntos. «Será complicado, como todos, y un encuentro para trabajarlo. En el aspecto defensivo no estamos cometiendo muchos errores, pero nos están penalizando, esto es fútbol. A veces cometes un error cada partido y te marcan y otros cometes siete y no te marcan. Debemos ser muy solidarios, estar muy concentrados y tener el control del juego para que ellos no estén cómodos y podamos hacerles daño».

Renovación en el Decano

En relación a la disponibilidad de efectivos en el Recre, están descartados Ismael, Mario Hernández y Carlos Martínez, siendo duda Pablo Andrade. El Decano, del que se comenta que será vendido a principios del próximo mes de noviembre, ha formado una plantilla con renovación casi total en la misma. Como referencia, el dato de que son seis los jugadores que siguen del pasado campeonato, casos de los guardametas Marc Martínez y Álex Sánchez; el defensa Diego Jiménez y los centrocampistas Traoré, Víctor Barroso y David Segura.

En el apartado de altas figuran los defensas Pina, procedente del Lorca FC; Iván González, del Wisla de Cracovia; Israel Puerto, la pasada temporada en el CD Mirandés; Pablo Andrade, del Ourense FC; Mario Hernández, de la AD Rayo Vallecano juvenil, y Etike Ikwu, del Enugu Rangers de Nigeria. En el centro del campo, las incorporaciones de Carlos Martínez, del Real Murcia; Tropi, del Valencia Mestalla; Marc Caballé, del UE Cornellá; Borja Díaz, del UD San Sebastián de los Reyes; Fernando Llorente, del CD Mirandés, e Iago Díaz, exjugador de la UD Almería, que militó la pasada temporada en las filas de la SD Ponferradina. En cuanto a la delantera, figuran las altas de Alberto Quiles, del Córdoba CF; Lolo Plá y Ródenas, ambos regresan al Recre después de haber estado cedidos en el Elche CF y Atlético de Madrid B, respectivamente, y Caye Quintana, que llegó procedente del Jumilla FC.