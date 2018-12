CD El Ejido El CD El Ejido, a seguir la racha ante otro 'gallo' Después de ganar al Cartagena, los celestes quieren doblegar hoy a otro aspirante al ascenso. / AGENCIA LOF Siete bajas, todas ellas por lesión, en los celestes, que llegan al partido con 17 jugadores en la lista, entre ellos los canteranos Dani Sales y Jonny | Los celestes, que llevan tres victorias seguidas y con la portería a cero, visitan a un UCAM que figura segundo en la tabla y tiene el reto del ascenso JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 9 diciembre 2018, 00:16

La Condomina alberga hoy uno de los partidos más interesantes de la jornada en el Grupo 4. Como anfitrión comparece el UCAM Murcia, segundo clasificado, y como visitante un CD El Ejido que ha logrado la victoria en las tres últimas jornadas y que contará con un buen número de seguidores en las gradas. El encuentro, con varias bajas en ambos equipos, es aguardado con expectación en el entorno del club universitario.

En la pretemporada y en amistoso disputado en el Pinatar Arenas, el CD El Ejido ganó (0-2) al UCAM, envite que dejó la nota negativa de la grave lesión del guardameta celeste Dani Hernández de la que ya está recuperado. Hoy, tras haber dejado atrás el 'rodaje' para el curso liguero, les llega el segundo envite, pero sin que nada se parezca al de la etapa previa a la Liga.

Siete bajas celestes

Los jugadores del equipo ejidense, que concluyeron ayer los ejercicios de preparación con vistas al partido, tuvieron después la correspondiente notificación de los convocados que viajaron por la tarde y quedaron concentrados en un hotel de la capital murciana.

Como en la pasada jornada, destacado protagonismo en cuanto a bajas por lesión. Están descartados por el citado motivo Álvaro González, Fermín, Vicente, Javilillo, Carralero y Sergio Jiménez, además del canterano Marcelo, que venía jugando con cierta regularidad en el primer equipo. En la convocatoria y en relación al pasado domingo, las novedades las configuran la baja por lesión de Sergio Jiménez y la inclusión en la lista del centrocampista Dani Sales y del extremo Jonny, ambos del filial, para completar los 17 que han viajado a Murcia.

Continuar la dinámica

Otra semana marcada por el optimismo, después de haber logrado la tercera victoria consecutiva, fue el primer argumento manifestado por Alberto González, entrenador del CD El Ejido, en relación al desarrollo de los entrenamientos previos a la cita de este mediodía. «Ha sido otra gran semana, ya que además venimos de conseguir la victoria y estamos en una buena dinámica. Ese optimismo, buen ambiente y tranquilidad se nota».

Sobre la mencionada trayectoria comentó que es la línea a seguir. «Se trata de darle continuidad a lo que funciona bien, hay que seguir por este camino. Estoy muy contento con el trabajo que están haciendo todos», reconoció. Además, el técnico añadió que «la continuidad está dando sus frutos. Estamos teniendo cada vez más ritmo, nivel, confianza y eso es bueno para seguir manteniendo estos resultados durante el mayor tiempo posible».

Sobre el UCAM, declaró que si está en la parte alta de la clasificación es por algo. «Es un grandísimo equipo, no lo vamos a descubrir ahora y es muy importante su proyecto. Tiene un estilo de juego muy atractivo y llamativo, está haciendo un buen trabajo en todos los ámbitos y fruto de ello se encuentran en la parte alta de la tabla». Bajo esas premisas, resaltó que será un partido de exigencias, pero que tenía confianza en sus jugadores para conseguir los tres puntos. «Sabemos un poco a lo que juegan y lo que proponen, por lo tanto intentaremos combatirles lo mejor que podamos. Nosotros llegamos también en un buen momento con confianza, somos un 'hueso' duro para ellos».

Munitis ve fuerte a su equipo

Por su parte, el santanderino Pedro Munitis, entrenador del UCAM, aseguró en la previa que ve a sus jugadores muy mentalizados para ganar, pese a las bajas. «El grupo ha trabajado muy bien, con ganas de que llegue el partido. Estoy convencido que vamos a competir por los tres puntos». Sobre las derrotas en las dos últimas salidas dijo que cada partido es distinto. «La temporada es muy larga y los resultados pueden acompañar o no. Frente al Ibiza, en un campo artificial, iba a ser muy difícil sumar, pero la imagen del equipo fue buena, así que no me preocupo de ese resultado porque este grupo está psicológicamente muy fuerte a pesar de las adversidades».

Respecto al CD El Ejido, el santanderino advirtió que llega inmerso en un buena racha y que les va a exigir mucho para que los tres puntos se queden en casa. «Viene con la moral muy alta, suma tres victorias consecutivas y ha demostrado ser un equipo que tiene las cosas muy claras en el campo. Suele proponer un juego directo, te castiga muchísimo con su estrategia y eso te exige a estar a un altísimo nivel durante todo el partido».

Comentó que será un encuentro muy intenso y atractivo de cara al espectador. «Sabemos que este domingo en La Condomina vamos a ver dos estilos de juego muy diferenciados».

Bajas y altas universitarias

No le anda a la zaga el UCAM al CD El Ejido en cuanto a bajas. En sus filas, las de Christian Britos, Toni Arranz y Onwu, los tres por tarjetas, figurando como dudas Amaya, Luis Fernández y Julen Colinas. En el polo opuesto, la vuelta a la disponibilidad de Isi Ros y posiblemente Cristian Galas.

El equipo universitario sigue teniendo en sus filas a nueve futbolistas de la pasada temporada. En la portería a Germán Parreño; los defensas Fran Pérez, Carlos Moreno y Javi Fernández; el centrocampista Julen Colinas y los delanteros Isi Ros y Onwu. Como fichajes están Curro Harillo, del Extremadura UD; los defensas Cristian Galas, del CD Alcoyano; Adán Gurdiel, del Lorca FC; Migue García, del Reus y Antonio Amaya, la pasada Liga en la AD Rayo Vallecano. En el centro del campo Toni Arranz, de la UD San Sebastián de los Reyes; Javi Rey, del CD Badajoz; Christian Britos, del Lorca Dva. y Kilian, de la SD Huesca. Para la delantera, lo de Titi, del Jumilla y Luis Fernández, exjugador del Dépor, procedente del Fabril.