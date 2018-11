CD El Ejido El CD El Ejido, a luchar por otro 'domingo feliz' Los jugadores celestes quieren celebrar, por vez primera esta Liga, el segundo triunfo seguido. / CD EL EJIDO El conjunto celeste buscará la segunda victoria consecutiva en lo que va de Liga en el campo del CD Don Benito, que tiene el mismo objetivoEn la convocatoria ejidense hay 17 jugadores, ya que Javilillo no entró en la misma por lesión y sí el defensa Carlos Garrido recuperado de la suya JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Domingo, 25 noviembre 2018, 00:33

El CD El Ejido tiene hoy otra posibilidad de encadenar, por vez primera en lo que va de temporada, la segunda victoria consecutiva tras ganar la pasada jornada al Rvo. Granada en Santo Domingo. Una victoria que ha reactivado la moral celeste, que quiere prolongar en el Vicente Sanz, donde se enfrenta al CD Don Benito, que también comparece ante su afición con similar objetivo después de ganar a la UD Ibiza.

Los dos equipos llegan a la cita con bajas, buscando los tres puntos en juego que les permitirían dar un 'estirón' en la clasificación. El CD El Ejido ocupa el decimoquinto puesto con 16 puntos y el CD Don Benito figura en el decimosexto, en zona de descenso, con doce puntos. El partido es aguardado con gran ambiente en la localidad dombenitense, especialmente tras la victoria del pasado domingo conseguida por el conjunto rojiblanco.

Con 17 en la convocatoria

Sin completar el cupo de 18 jugadores, ya que lo hizo con 17, uno de ellos el portero Alberto del filial Berja CF y habitualmente convocado por la lesión de Dani Hernández, la expedición del CD El Ejido emprendió viaje en la mañana de ayer hacia tierras extremeñas, tras la sesión de entrenamiento en Santo Domingo. Después de almorzar en Málaga, siguió el desplazamiento hasta la localidad de Don Benito, donde llegó a últimas horas de la tarde y donde ha pernoctado.

En la convocatorias, las dos grandes dudas imperantes por lesión antes de la notificación de la misma quedaron despejadas con distinto signo. El extremo Javilillo no viajó para una mayor recuperación de la misma. Sí lo hizo el defensa Carlos Garrido, ya restablecido. Una jornada más las ausencias del guardameta Dani Hernández, además de los jugadores Fermín, Álvaro González y Vicente, todos ellos por lesión.

Motivaciones tras ganar

Alberto González, entrenador del CD El Ejido, manifestó en la previas del partido que había quedado atrás una semana muy reconfortante para el equipo, merced al reencuentro con las victorias. «Ha sido de las semanas más bonitas que hemos tenido durante la temporada. Después de todas las dificultades que hemos ido atravesando desde el inicio, verte recuperando a gente y con una victoria ha permitido afrontarla desde un punto de vista muy positivo y preparar con las mejores sensaciones un partido difícil y con un viaje largo de por medio».

Sobre el encuentro, declaró que espera un rival intenso y rápido en sus acciones ofensivas. «Es un equipo alegre, que juega con mucha intensidad, que incorpora mucha gente al ataque y sale con velocidad. Me recuerda mucho lo que fuimos nosotros en nuestros inicios en la categoría, porque juegan a ganar, con mucho desparpajo y con ganas de demostrar, incorporando gente al ataque y, además, en su campo empujado por su afición». Para imponerse a su juego, apeló a la concentración y los argumentos para intentar ganar. «Tenemos que ponernos 'el mono de trabajo' para igualarles en esa intensidad y para que se pueda imponer un poco más la calidad que podemos tener nosotros». De conseguir ese objetivo llegaría, por vez primera en lo que va de campeonato, la segunda victoria consecutiva, aunque señaló que este es un grupo muy nivelado. «El día que encadenemos un par de victorias daremos un paso de gigante hacia delante para estar en una zona más cómoda y sentirnos que somos competitivos y que podemos hacer grandes cosas esta temporada». Sobre ello añadió que no hay que tener esa ansiedad. «Tenemos que tener la tranquilidad de hacer las cosas bien. Haciendo las cosas bien ese día llegará. Con esa intención vamos, si llega ese día será fantástico y si no seguiremos luchando para que llegue», manifestó.

Quince altas para el regreso

En el equipo dombenitense son bajas el guardameta Sebas Gil y los jugadores de campo Platero y Koffi. El resto de efectivos está disponible y habrá pocos cambios en la alineación inicial en relación a la que logró imponerse la pasada jornada en campo de la UD Ibiza.

La permanencia en la categoría con el prioritario objetivo clasificatorio del CD Don Benito, que es uno de los clubes con menor presupuesto de los que configuran el Grupo 4. De la pasada temporada siguen en la plantilla los guardametas Sebas Gil y Luis Guerra; los defensas Ricardo Durán y Trinidad; los centrocampistas Abraham Pozo, Gonzalo y David López, además de los delanteros Adri González y José Manuel.

Los demás componentes de la plantilla figuran en el apartado de fichajes, casos del portero Leo Santos, procedente del equipo portugués del Marítimo de Madeira; en la defensa, David Ordóñez, del At. Mancha Real; Mario Gómez, de la B. Linense; Ismael Heredia, del Real Jaén; Álex Herrera, del CD Badajoz, y Senah Mango, la pasada temporada en el CD El Ejido. En el centro del campo, las incorporaciones de Pepe Bernal, del Peña Deportiva; Paco Curro, del CD Castuera; Ale Zambrano, procedente del Recre; Kau Atta, del Extremadura B; Pablo, del EMD Aceuchal, y Mamau, del Palamós CF. En cuanto a la delantera, los fichajes de David Aguado, la pasada Liga en el equipo austriaco del SV Kapfetenberg; Karim, de la UP Plasencia, y el almeriense Paquito Alférez, hasta el pasado curso en el CD El Ejido.

En cuanto al registro de marcadores que el CD Don Benito presenta en lo que va de Liga jugando como local, está reflejado en dos victorias, una derrota y tres empates. Venció al Jumilla FC (2-0) y al At. Malagueño (2-1), perdió contra el Sevilla Atlético (1-1) y empató con el FC Cartagena (0-0), CF Villanovense (2-2) y contra el Real Murcia (0-0).