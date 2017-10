WINDSURF El ejidense Víctor Fernández logra el sucampeonato del mundo @carter pwaworldtour.com El ejidense gana en la isla alemana de Sylt, pero el triunfo no le basta para superar al canario Philip Köster, que fue tercero y logra su cuarto título mundial JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 8 octubre 2017, 17:59

El ‘domador de olas’ almeriense Víctor Fernández, natural de El Ejido, consiguió en Sylt su sexto subcampeonato del mundo después de un año bastante atípico, ya que han sido sólo tres las pruebas del circuito mundial de windsurf celebradas, dos de ellas celebradas en la primera parte del circuito, en Gran Canaria y Tenerife, y la celebrada este pasado fin de semana en Sylt, la mayor de las Islas Frisias, que pertenece a Alemania.

Este nuevo título sumado a su larga trayectoria le consolidan como uno de las leyendas de windsurf más extremo, en la modalidad de olas. No hay que olvidar que Víctor Fernández se proclamó campeón del mundo el año pasado. Hacía por segunda vez, después del título conquistado en 2010. Ahora suma otro subcampeonato a los conseguidos en 2007, 2008, 2012, 2014 y 2015, convirtiéndose en un fijo en el pódium del campeonato del mundo de olas, en los que casi siempre peleó con los mismos, entre los que se encuentra el actual campeón del mundo, el también español Philip Köster, nacido en Las Palmas de Gran Canaria.

Dura pugna

La temporada comenzó en Pozo Izquierdo y Tenerife durante los meses de verano, donde el almeriense acabó segundo en ambas pruebas por detrás del actual campeón del mundo Philip Köster que con 23 años suma su cuarto título mundial, quedando casi sentenciada la competición, al no disputarse finalmente la prueba de Hawai, donde el almeriense conquistó el título en la edición del pasado año.

De todas formas, a Víctor le quedaba la posibilidad de revalidar el título en la isla de Sylt. Para ello tenía que darse prácticamente un milagro, atendiendo al comportamiento que el canario había tenido a lo largo de la competición. El tercer mundial de Víctor Fernández pasaba por que su rival terminara tres posiciones atrás del almeriense, que consiguió el primero de los pasos que era ganar. Sin embargo, Köster acabó en tercera posición, igualando la puntuación de 2.980 puntos sumada por el rider ejidense y siendo suficiente un primer puesto en suelo canario para proclamarse campeón del mundo, por haber logrado ya dos primeros puestos en las dos pruebas anteriormente celebradas.

Campeón en Sylt

Durante la Mercedes-Benz PWA Grand Slam de Alemania las condiciones fueron extremas, con fuerte viento del Mar del Norte, lluvia y mucho frío que no impidieron que Víctor Fernández desplegara su mejor windsurf.

De este modo, el almeriense, durante la eliminatoria simple, se mostró intratable con maniobras increíbles, mostrando double forward y backloops altísimos, incluso derrotó a Philip Köster, lo que le daba opciones reales de conseguir el tercer título como campeón del Mundo. Fernández había hecho todo lo que estaba en su mano para defender el título mundial, pero finalmente no pudo ser y el canario ocupaba la tercera posición, sólo superado por Víctor Fernández y el brasileño Marcilio Browne.

Satisfecho

El ejidense se mostraba satisfecho, a pesar de haber sido un campeonato distinto. «Este año ha sido un año diferente a otros», decía. «Sólo hemos tenido tres pruebas en el mundial, sin la prueba de Hawaii, y que ha decidido muchos mundiales». De todas formas se mostraba satisfecho. «Estoy muy contento porque he estado en las finales de las tres pruebas, tanto de Gran Canaria y Tenerife, como ahora en Alemania, en la que he ganado, así que contentísimo. Ha sido un año casi perfecto. He quedado segundo del mundo, igualado con Philip Köster, que me ha ganado por el desempate, ya que tiene sólo un mejor puesto que yo».

Para él, esta victoria con la que cierra la temporada le hace estar muy satisfecho. «Ha sido increíble ganar aquí en Alemania, una victoria importantísima para mí, ya que es una de las pruebas más importantes del año porque se hacen las tres modalidades, es donde más aficionados vienen a verla y me voy muy contento a casa y con muchísimas ganas de entrenar para el próximo año tener opciones al título mundial».

Lo cierto es que Víctor Fernández se ha acostumbrado a estar en el pódium en el Mundial. «Este año he logrado mi sexto subcampeonato del mundo. Estoy muy contento. Ha sido muy igualado hasta la última manga y navegando muy bien, creo, con viento de todas las direcciones, condiciones muy difíciles, con lluvia, viento racheado, olas grandes y con rivales muy duros como otro campeón del mundo como Marcilio Browne en la final o Philip Köster que ha ganado el título. Un balance de temporada muy bueno para mí y muy motivado para el próximo año».

La de este pasado fin de semana ha sido para él la décima victoria en una prueba del Mundial y la segunda vez que gana en Sylt. «Esta es la segunda vez que logro ganar el campeonato de Sylt y también es mi décimo campeonato que consigo. La primera victoria aquí en Alemania fue en 2008 y ahora he conseguido mi segunda. Muy contento, ya que es una prueba muy importante y me voy con muy buen sabor ganando la última prueba del mundial».