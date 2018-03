CD El Ejido Los corredores vuelan en El Ejido Los corredores tomaron la salida en la avenida de Santo Domingo, a la altura del estadio municipal. / I. A. Un millar de atletas desafiaron al viento y lluvia en la Media Maratón Ciudad de las Hortalizas INMACULADA ACIÉN EL EJIDO Lunes, 12 marzo 2018, 02:36

Un cielo encapotado y una mañana ventosa recibieron a los cerca de mil corredores que en la mañana de ayer participaron en la XI edición de la Media Maratón Ciudad de las Hortalizas. Pero ni el viento que fue arreciando durante el desarrollo de la prueba, ni la lluvia que comenzó a hacer acto de presencia alrededor de las doce la mañana pudieron disuadir a los participantes de disfrutar del running.

Así, alrededor de las diez de la mañana tomaron la salida conjunta los cientos de atletas que participaron tanto en la distancia reina de los 21 kilómetros, como en las distancias de 10,5 y 5 kilómetros.

El viento dificultó el recorrido en algunos tramos, sobre todo en la parte final del recorrido donde los corredores tuvieron el viento en contra, lo que sumado al esfuerzo que ya llevaban acumulado en las piernas hizo que tuvieran que sacar fuerzas extra para finalizar la prueba.

Durante el recorrido los corredores pasaron por lugares emblemáticos de la localidad como el parque municipal o la Plaza Mayor y en distintos puntos del recorrido contaron con animación, así como al inicio y final de la prueba donde la Banda de Música de El Ejido no paró de tocar.

Los 5 kilómetros

Por su parte, los participantes en la distancia media dieron una vuelta completa al circuito marcado por la organización, a cargo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido y el Club Murgiverde, y comenzaron a parar el cronómetro pasada la media hora.

Alberto González Quílez del CD Olimpo Granada fue el primero de los 10,5 kilómetros, con una ventaja sobre el segundo, Antonio Sánchez Aguilera, de algo más de minuto y medio, mientras que el tercero en ocupar el cajón del podio fue Juan Fernández Lara.

Algo más de una hora y cuarto tuvieron que esperan los espectadores que ocuparon las gradas del estadio municipal de Santo Domingo para ver aparecer a los ganadores de la Media Maratón. Una medalla de oro que esta edición fue para Juan José Foulquié, quien participaba por primera vez en la prueba, ya que practica triatlón y carreras por montaña.

Foulquié se mostró contento por ganar la carrera, sobre la que explicó que «la verdad es que coincidiendo con el 10.000 se salió rápido pero mantuve un ritmo constante para no envenenarme mucho y fui adelantando posiciones.

Una media dura

El ganador de la Media Maratón aseguró que fue «bastante dura, yo creo que más que la de Almería, que pensábamos que iba a ser con menos desnivel, pero muy bonita porque había zonas de calle con la gente animando y las chicas de spinning que estaban también». Sobre el viento, Foulquié apuntó que «hacía de las suyas, a veces te favorecía pero otras hacía difícil continuar».

Primer y segundo clasificado de la prueba estrella de la mañana fueron juntos desde el comienzo de la prueba, pero cuando faltaban alrededor de 8 kilómetros para llegar al final, Foulquié hizo un cambio de ritmo que José Miguel Sánchez, segundo clasificado, no puedo aguantar y «sufriendo para que no me enganchara» llegó al final con un crono de una hora, 16 minutos y 35 segundos. José Miguel Sánchez cruzó en segunda posición algo más de un minuto después. «Era la tercera vez que participaba porque soy de El Ejido y ha sido una carrera con un recorrido duro que no es para hacer marca y también dura por el frío y el viento, pero bien, contento», decía a su llegada a meta José Miguel Sánchez.

El tercer clasificado de la general fue Samuel Sánchez Pérez.

Por parte de las chicas, la primera fue Jo-Anne Barfoot del club de atletismo Murgiverde, seguida de Paqui Peinado y con Puri Maldonado como tercera clasificada.

Por otra parte, durante toda la mañana los pequeños disfrutaron de distintas actividades físicas y juegos sobre el césped del estadio de Santo Domingo.

Posteriormente, tras la llegada a meta de prácticamente todos los corredores y con el inicio de la lluvia que iba apareciendo y desapareciendo, arrancaron las carreras de promoción escolar, alrededor de las doce y media de la mañana y que precedieron a la entrega de premios.

Un recuerdo para Gabriel

Por otra parte, muchos fueron los que quisieron recordar a Gabriel en este día luciendo pececitos dibujados en los dorsales o incluso en las piernas, incluso desde Bomberos en Acción se corrió con un pez de peluche. Todo ello pocas horas antes de que se conociera la trágica noticia de la aparición del cuerpo sin vida del menor de Níjar.