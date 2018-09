CD El Ejido Cita con 'plato muy fuerte' en Santo Domingo Alfonso figura como una de las dudas ofensivas celestes para el pulso contra el Real Murcia. / AGENCIA LOF En los ejidenses vuelve a estar disponible Tomás Sánchez, reaparece en casa Samu Corral y son duda Alfonso, Velasco y Javilillo, todos por lesión | El CD El Ejido, intratable en casa, recibe la visita del Murcia que comparece sin conocer la derrota y con cerca de 300 seguidores en las gradas JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 30 septiembre 2018, 00:11

El Municipal de Santo Domingo alberga hoy un 'plato fuerte' de la jornada en el Grupo 4 de Segunda División B, con el partido entre el CD El Ejido y el Real Murcia. Hay expectación y augurios de que las gradas del recinto ejidense albergarán la mayor afluencia de público del actual campeonato. Serán cerca de 300 los seguidores del equipo grana que estén presentes en el partido, mientras que por parte celeste puede haber récord de asistencia de aficionados.

Sobre el césped del Santo Domingo, la comparecencia de un CD El Ejido que quiere seguir intratable en casa y que ha sumado cuatro puntos en las dos últimas jornadas. Llega ocupando el undécimo puesto, con siete puntos, mientras que el Real Murcia lo hace en quinta posición, con nueve, y la ostentación de la vitola de invicto en lo que va transcurrido del presente campeonato.

De todo en las filas celestes

En el plantel ejidense hay de 'todo' para el encuentro. En la parte negativa, la continuidad de las bajas del guardameta Dani Hernández y la del centrocampista Álvaro González, ambos por lesión. En el lado positivo, la vuelta a la disponibilidad del defensa Tomás Sánchez, que fue baja para el partido de la pasada jornada por tarjetas. Una de las novedades para el encuentro es la posible reaparición en casa de Samu Corral, que jugó el pasado domingo sus primeros minutos de la temporada en campo del CD Badajoz.

Donde imperan las interrogantes es en el apartado de dudas, todas ellas generadas por lesiones y que no quedarán despejadas hasta poco antes del comienzo del partido. Entre ellas están las de Velasco, Alfonso y Javilillo, tres puntales ofensivos del equipo celeste que llegaron al tramo final de la semana con molestias físicas.

Cautela en los banquillos

Alberto González manifestó en la previa del envite, antes de entrar en los detalles deportivos más directos sobre el Real Murcia, que el de hoy es de los encuentros ligueros que gustan y que realzan el fútbol. «Es un bonito partido y deseando que llegue este encuentro, porque la salsa del fútbol son enfrentamientos como este, contra un gran equipo, mucha afición visitante y esperando que respondamos con buen fútbol y goles. Ideal para que sea una gran fiesta del fútbol». En cuanto al rival, reconoció su potencial y la confianza en poder ganarle. «Tenemos que sentirnos fuertes en casa, aunque sabemos que viene uno de los rivales grandes de la categoría y al que le vamos a jugar sin complejos para que los tres puntos se queden en casa. Tenemos nuestras posibilidades y queremos aprovecharlas al máximo», comentó.

También, sobre el Real Murcia, expuso que tiene una plantilla con futbolistas muy determinantes. «Tiene grandes jugadores, marcan diferencias y habrá que estar pendientes a todo. En cualquier momento te pueden decidir el partido porque te pueden desequilibrar el desarrollo y por tanto tendremos que hacer un gran encuentro». Aludió al gran momento del equipo que dirige para lograr los tres puntos. «Tengo en mi mente cómo quiero que juegue mi equipo. Espero un encuentro abierto y a partir de ahí habrá que acertar. Nos sentimos ahora muy fuertes, como demostramos en Badajoz, y queremos seguir por ese camino».

Manolo Herrero, entrenador del Real Murcia, destacó en la previa que tiene claro que se van a enfrentar a un rival complicado. «Es un equipo que conocemos. Tiene al mismo entrenador que la temporada pasada y su filosofía es la misma. Es un rival muy poderoso en casa. Tiene un grupo fuerte al que le gusta ser vertical. Son buenos en las transiciones y tienen gente con mucho gol, como el año pasado». Igualmente manifestó que el CD El Ejido «ha dado un paso adelante en todos los sentidos. Sabe jugar como equipo y en casa lo está dejando claro», comentó el técnico grana.

Embalado y muy renovado

El Real Murcia llega en una buena racha desde que comenzó el campeonato, habiendo dejado atrás las cinco jornadas disputadas sin conocer la derrota. En casa empató contra CF Villanovense (0-0) y Recre (2-2) y venció (1-0) a la UD Ibiza. En sus salidas ganó al At. Sanluqueño (1-2) y empató (0-0) en campo del CD Badajoz. Para el partido de hoy no hay bajas en sus filas.

El equipo grana comparece con 18 novedades en su plantilla en relación a la pasada Liga. Son los guardametas Mackay, procedente del Racing de Ferrol, y Tanis Marcillán, de la UD Melilla; los defensas Nahuel, del CD Tenerife; Migue Leal, del Villarreal CF C; José Ruiz, la pasada Liga en el At. Baleares; Dani Pérez, del UCAM, y Hugo Álvarez, ex de la UD Almería, procedente de la AD Alcorcón. En el centro del campo, Julio Delgado, del At. Baleares; Sergio Maestre, del CF Badalona; Campagnacci, del equipo chileno del CD San Luis; Miñano, del Hércules CF; Héber Pena, del Racing de Santander, y Álex Corredera, la pasada temporada en la UD Almería B. En cuanto a la delantera, son nuevos Manel Martínez, del Peralada; Dani Aquino, que regresa al club tras haber jugado en el Racing de Santander; Chumbi, ex de la UD Almería, procedente del Lorca CF, y Jesús Alfaro, cedido por el Real Zaragoza.

De la pasada temporada continúan militando en el club murciano los defensas Forniés y Charlie Dean; los centrocampistas Armando Ortiz y Juanma Bravo, además del delantero Víctor Curto. Con ellos, los jugadores Palazón y Josema, ambos del Real Murcia B.